Lucchese - 91° minuto: il bilancio finale. Testini: "Buona partita, pur con tanti assenti"

Ieri sera è ufficialmente calato il sipario sul campionato. La Lucchese ha chiuso al dodicesimo posto, perché in vantaggio, nella classifica avulsa, su Entella e Pineto, anche se terminate a pari punti (45) dei rossoneri. Nel passo d’addio del "Conero" la squadra – con Testini in panchina al posto dello squalificato Gorgone – ha disputato una partita tutto sommato dignitosa, considerando che erano rimasti a casa gli squalificati Tiritiello e Disanto, gli "acciaccati" Gucher e Sabbione, con i tre che andranno via a parametro zero, vale a dire Rizzo Pinna, Benassai e Tumbarello, che hanno guardato la partita dalla panchina.

Sul piano delle occasioni create nel corso di 95 minuti giocati al piccolo troppo, la Lucchese avrebbe potuto anche vincere. Due volte Yeboah ed una Russo sono andati vicinissimi al gol. Hanno fatto il loro debutto tra i professionisti Babacar, Perotta e Leone.

Una curiosità. Al match del "Conero" hanno assistito 5580 spettatori, di cui 48 tifosi rossoneri che, però, non sono entrati allo stadio per via di uno striscione non ammesso.

Da oggi inizia ufficialmente la nuova stagione e spetterà al presidente Bulgarella fare le prime "mosse". Una di queste dovrà necessariamente riguardare la figura di un nuovo direttore sportivo che avrà il delicatissimo compito di provare a sfoltire l’attuale "rosa", liberando quei giocatori che hanno ancora un anno di contratto, ma che hanno ingaggi molto alti. In tema di rinnovi il solo che sembra aver accettato il prolungamento di un altro anno è il portiere Coletta che ieri sera è stato giustamente mandato in campo ed ha fatto la sua parte con grande sicurezza.

"Anche con quattro assenze pesanti – ha commentato alla fine Testini – , i ragazzi hanno disputato una buona partita. Abbiamo lavorato tutta la settimana, volendo chiudere il campionato con una prestazione più che dignitosa e la squadra ci è riuscita. Abbiamo avuto due occasioni importanti per fare gol. E’ stato bravo il loro portiere a salvare, soprattutto su Yeboah, ma anche su Russo".

"Faccio i complimenti ai ragazzi – ha concluso il vice di Gorgone – , perché hanno interpretato la gara in modo giusto. Nel finale ho mandato all’esordio tre giovanissimi che si sono sempre allenati con noi. Hanno risposto benissimo".

Da ieri sera, dunque, è stata scritta la parola "fine" su una stagione che era iniziata sotto una buona stella e che, invece, si è conclusa con un modesto dodicesimo posto, fuori dai play-off, sempre centrati nelle due annate precedenti.

Emiliano Pellegrini