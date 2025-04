Lucchese a rischio default: servono imprenditori per evitare penalizzazione in Lega Pro

Sprofondo rossonero. Tutto come previsto. Anche l’ultima scadenza federale di ieri non è stata rispettata da parte della fantomatica proprietà che, a questo punto, dovrebbe essere ancora rappresentata nientemeno che dall’avvocato Longo, dal momento che Benedetto Mancini non risulta, al momento, avere alcun ruolo ufficiale. Dunque la Lucchese, nel caso riesca a salvarsi sul campo e a livello societario, nella prossima stagione di Lega "Pro" partirebbe da -12. Ma, visti i numeri del deficit, servirebbe uno o più imprenditori "veri" per evitare il "default", disposti a mettere sul piatto qualche milione di euro. C’è ancora un mese per vedere che fine farà la vecchia Pantera.

Nel frattempo il campionato va avanti con la penultima giornata della "regular season". Tra le squadre che sgomitano in zona play-out, Lucchese, Milan Futuro e Spal sono in trasferta: i rossoneri ad Arezzo; quelli di Oddo, con Quirini che continua a segnare gol decisivi, a Gubbio; mentre la Spal è a Pesaro. Giocano, invece, in casa: il Legnago contro il Pescara ed il Sestri Levante con l’Ascoli che potrebbe essere, addirittura, "risucchiato" nella zona "calda". Difficile stabilire il livello di difficoltà delle avversarie della Lucchese.

Tornando alla trasferta rossonera, l’Arezzo è sicuro da tempo di disputare i play-off. Oggi è quinto, ma il Pescara, che sembra in caduta libera è ad appena tre lunghezze e, dunque, rappresenta un ostacolo "alto". Anche il Milan Futuro è in viaggio a Gubbio, contro la squadra di casa a caccia degli ultimi punti utili per entrare nella futura "top ten". Anche in questo caso possiamo parlare di ostacolo ostico. Infine la Spal, di scena a Pesaro, dove incontra la formazione di Stellone che è dentro i play-off, ma che, come nel caso di Arezzo e Gubbio, punta al miglior piazzamento: impegno anche questo pieno di incognite.

L’impressione è che la futura "griglia" dei play-off e dei play-out si deciderà proprio nell’ultima giornata. Rimaniamo, comunque, dell’idea che, se la Lucchese avrà la forza di conquistare altri 4 punti, tra Arezzo e Torres, dovrebbe evitare i play-out grazie alla "forbice". Il primo passo è rappresentato dalla trasferta di lunedì pomeriggio, ad Arezzo, con Gorgone che dovrà ritoccare lo schieramento vincente dell’ultimo periodo, perché Gucher, che negli ultimi due mesi è stato l’indiscusso leader della squadra, è stato fermato per un turno dal giudice sportivo.

La soluzione più probabile è questa: Gemignani arretrato sulla linea dei difensori, con Benedetti e Rizzo a protezione di Melgrati. A centrocampo spazio subito a Welbeck, con Ballarini, Galli, Visconti ed Antoni, a sostegno di Magnaghi e Selvini che, in questo momento, rappresenta una delle coppie d’attacco più forti e prolifiche del girone. Le alternative le solite: Badje, Fedato, Gasbarro, forse Saporiti e Salomaa. L’arbitro sarà Zanotti di Rimini.

Emiliano Pellegrini