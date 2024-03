Lucchese - Cesena: il big-match. Gorgone: "Forse cambio qualcosa"

Per provare a fermare la marcia trionfale del Cesena – che ha già un piede e mezzo in serie "B" – , la Lucchese dovrà puntare sull’orgoglio, sull’ aggressività, sulla massima presenza nelle varie fasi della partita. Solo in questo modo i rossoneri potranno sperare di colmare il "gap" tecnico contro la prima della classe.

Di questo ha riparlato, alla vigilia, il trainer rossonero Giorgio Gorgone. "E’ stata una settimana completa – ha spiegato – , come poche volte ci è capitato di avere, avendo avuto tanti turni infrasettimanali. I ragazzi si sono allenati con grande applicazione. Sanno dell’ importanza e, al tempo stesso, delle difficoltà della gara e in tutti noi c’è la volontà di affrontarla con il giusto piglio e la massima concentrazione".

Alla luce dell’ultima incolore prestazione di Chiavari e considerando le caratteristiche del Cesena, ci saranno delle novità nello schieramento?

"Forse cambierò qualcosa: l’importante è avere giocatori pronti che spingano al di là del minutaggio che faranno. A questo punto della stagione conta soprattutto questo aspetto. Posso, comunque, ricordare che non saranno disponibili né Fazzi, né Visconti".

Parlando del Cesena ha già anticipato che è uno "schiacciasassi", che non ha punti deboli. E, allora: solo disco rosso, oggi, per la Lucchese?

"Sulla carta se guardiamo ai numeri, forse sì, ma le partite non si vincono né si perdono negli spogliatoi. Vanno giocate sul campo e sul campo ci sarà anche la Lucchese con il suo orgoglio, la determinazione e la volontà di disputare una grande partita. Faccio i complimenti al Cesena che sta facendo numeri straordinari, con un percorso sempre in crescendo. E’ una squadra che ha qualità e intensità e che difficilmente si scompone. Non possiamo permetterci la minima distrazione. Dobbiamo essere bravi a capire i momenti della gara, quando ci sarà da spingere e quando da contenere. Capirlo e metterlo in pratica farà la differenza".

Naturalmente Gorgone non è sceso nei dettagli riguardo alla probabile formazione di partenza. Si è limitato ad affermare che cambierà qualcosa: forse a centrocampo? Perché i quattro difensori dovrebbero essere Quirini, Tiritiello, Benassai e De Maria, a protezione di Chiorra. Possibile, però, la soluzione alternativa: dentro anche Sabbione, con Quirini avanzato sulla linea di centrocampo, con Gucher e Tumbarello. Altrimenti spazio di nuovo a Cangianiello. Il tridente offensivo sarà ancora composto da Rizzo Pinna e Disanto sugli esterni, con Yeboah al centro. Non c’è molto altro da aggiungere.

Il match è di grande richiamo, ma difficilmente sarà superato il record stagionale che è di 3700 presenze. A ieri sera, infatti, erano stati acquistati 500 biglietti che, aggiunti ai 1500 abbonati e ai 1000 sostenitori romagnoli, portano il totale provvisorio a tremila presenze. Per i ritardatari c’è tempo, comunque, fino alle 14 di oggi. A bocce ferme il Cesena è il favorito scontato, ma non è affatto scontato il risultato…

Emiliano Pellegrini