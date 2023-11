Lucchese - Coppa Italia: trionfo storico. La Pantera dà una Spal... lata e passa il turno

Servono 120 minuti per decretare l’avversaria della Juventus Next Gen agli ottavi di finale della Coppa Italia. A passare il turno, con merito, è la Lucchese che va vicina al gol in diverse circostanze nei tempi regolamentari, prima delle reti decisive di Rizzo Pinna e Magnaghi ai supplementari. Vittoria storica per i rossoneri in trasferta al "Mazza" dopo anni. Male la Spal che non effettua nemmeno un tiro in porta in tutta la gara.

Come previsto, Colucci e Gorgone si affidano prevalentemente alle seconde linee, ragionando già in ottica campionato. La Spal scende in campo con l’ormai classico "3-5-2", nel quale si rivede tra i pali Del Favero. In difesa torna titolare Peda, mentre per Bassoli (appena tesserato) e Dumbravanu è il debutto assoluto in biancazzurro. Sulle fasce spazio ai giovani Orfei e Saiani, con Puletto, Carraro e Maistro in linea mediana e i baby Rao e Angeletti in attacco. La Lucchese risponde con un "4-2-3-1" con l’"ex" di turno Coletta in porta, Quirini, Tiritiello, Merletti e De Maria in difesa; mentre la cerniera nella zona nevralgica del campo è formata da Djibril e Gucher, a protezione del terzetto di trequartisti Sueva, Cangianiello e Rizzo Pinna che gravitano dietro alla punta centrale, Yeboah.

Sono i rossoneri a cominciare meglio un primo tempo avaro di emozioni, con Rizzo Pinna che calcia sopra la traversa da buona posizione una delle migliori opportunità. La gara non decolla, ma sono sempre i rossoneri a provarci con più convinzione. Una bella discesa di Djibril viene fermata dalla difesa biancazzurra; mentre, per vedere la squadra di Colucci dalle parti di Coletta, bisogna attendere il 36’, con un tiro fuori misura di Orfei. Prima dell’intervallo è ancora la Lucchese a portarsi in avanti, con Yeboah che costringe Del Favero ad intervenire di piede fuori dall’area per allontanare la minaccia e poi effettua una girata che termina a lato.

In apertura di ripresa Rizzo Pinna ha una buona chance, ma il suo diagonale finisce fuori. Del Favero salva due volte su Yeboah, ma la principale emozione dei tempi regolamentari arriva in extremis, con una bomba di Gucher da fuori area che si stampa all’incrocio dei pali.

Nel primo supplementare Rizzo Pinna si divora il vantaggio in seguito ad una presa difettosa di Del Favero che, poco dopo, respinge male su Gucher, consentendo a Rizzo Pinna di siglare lo 0 a 1. E nel secondo supplementare i rossoneri raddoppiano con una ripartenza micidiale di Djibril che serve a Magnaghi una palla che l’attaccante spedisce in fondo alla rete. Finisce tra i fischi del "Mazza", mentre i pochi tifosi rossoneri al seguito festeggiano.

Stefano Manfredini