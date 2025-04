Lucchese: decisione cruciale in arrivo tra stipendi e classifica play-out

Ora la Lucchese squadra ha davanti due strade: o decide, con ritrovata convinzione, di andare avanti fino in fondo, anche continuando a non percepire un euro; oppure stacca la spina e lascia che la vicenda sportiva e non solo faccia il suo corso.

Gorgone, dopo la inguardabile partita di Pontedera, ha detto che una decisione sarà presa domani pomeriggio, alla ripresa della preparazione. Una spinta in un senso o nell’altro potrebbe arrivare già oggi, alla riapertura delle banche, quando dovrebbe essere accreditata sui conti correnti dei calciatori e degli altri dello staff tecnico una cifra intorno ai 500mila euro complessivi, corrispondente al trimestre scorso, ma relativa alla sola voce "stipendi". Ma anche se avvenisse (ed è lecito avanzare dubbi), come la mettiamo con mercoledì 16 aprile, che è dietro l’angolo, quando ci sarà da far fronte ad una nuova scadenza federale?

Comunque sia, ormai si tratta di aspettare due-tre giorni e, poi, sapremo come si concluderà questa travagliata, assurda stagione sportiva.

Tornando, brevemente, al match del "Mannucci", sicuramente da dimenticare, l’unica nota positiva è stata il rientro di Edoardo Saporiti, dopo l’infortunio occorsogli a una spalla in occasione della gara contro il Pescara del 7 marzo scorso. Con lui di nuovo in campo, Selvini (quinto centro stagionale) potrebbe, così, tornare a fare da "spalla" centrale a Magnaghi e non essere fuori dal gioco, giostrando largo sulla fascia.

E, sempre in tema di calcio giocato, i risultati dello scorso week-end, a parte la débâcle della Lucchese a Pontedera, sono stati favorevoli al Milan Futuro che, in un finale rocambolesco, ha conquistato tre punti pesanti a Sestri Levante e alla sempre più sorprendente Pianese che è andata a vincere facile a Legnago; mente la Spal è uscita indenne da Sassari.

Pertanto è cambiata la classifica in zona play-out, quando mancano appena tre giornate alla conclusione: Lucchese punti 33, Milan Futuro e Spal 30, Sestri Levante 26, Legnago 25. Questi gli incontri del prossimo turno: Perugia-Sestri Levante (sabato 12 aprile); domenica: Spal-Pontedera, Lucchese-Vis Pesaro e Milan Futuro-Ternana.

Emiliano Pellegrini