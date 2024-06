Lucchese - Ecco il girone. La Pantera con il Diavolo

La Lega "Pro" ha comunicato la composizione dei gironi della serie "C" con la Lucchese che, come previsto, è stata inserita ancora nel girone "B", quello prevalentemente dell’Italia centrale, con qualche eccezione (e non da poco) come sempre.

La grande novità, questa volta, è rappresentata dalla presenza del Milan Futuro, allenato proprio da dall’ex difensore rossonero dei meneghini Daniele Bonera.

Ma vediamo nel dettaglio il nuovo raggruppamento centrale della serie "C" per la stagione 2024-2025: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Entella, Vis Pesaro.

Nei giorni scorsi la Lega "Pro" aveva fissato le date del campionato che inizierà domenica 25 agosto, per concludersi domenica 27 aprile 2025. Sono previsti tre turni infrasettimanali, ancora da determinare. La Coppa Italia, invece, scatterà l’11 agosto per il primo turno e il 18 agosto per il secondo.

Ma che girone è quello di campionato? Facile, difficile, complicato, abbordabile? Bisogna essere bravi, oggi, a bocce ferme, con il mercato che non è ancora iniziato, a dare dei giudizi attendibili, veritieri. Per stabilire, sempre sulla carta, le tre "fasce", cioè le squadre che lotteranno per salire, quelle per entrare nei play-off e, infine, quelle che sgomiteranno per non retrocedere, è molto più logico aspettare il 31 agosto, quando calerà il sipario sulla prima parte delle trattative. Solo in quel momento potranno essere valutati in modo più attendibile gli organici delle venti protagoniste.

Facciamo questo semplice ragionamento. Siccome il presidente Andrea Bulgarella ha sempre detto e ripetuto che questo, per lui, non deve essere un campionato di transizione e che i play-off hanno un senso se si arriva almeno terzi, che lui vuole vincere o almeno provarci, che la squadra deve essere "ambiziosa", invitando tutti a …sognare, la conclusione è una sola: il presidente ha in canna quattro-cinque grandi "colpi" per alzare l’attuale asticella e far diventare la Lucchese una Pantera da primissimi posti. Già, perché, oggettivamente, fino ad oggi non è stato messo a segno alcun acquisto, a parte le riconferme di Coletta e Leone e quelle molto probabili di Fazzi ed Antoni; per cui è impossibile poter dire quale tipo di campionato potrà disputare la squadra di Gorgone.

Tuttavia siamo certi ed abbiamo fiducia che il presidente Bulgarella, da uomo serio, oltreché da imprenditore di successo, darà seguito a quanto lui stesso si è ripromesso di raggiungere: cioè un campionato di vertice. Emiliano Pellegrini