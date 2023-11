Lucchese femminile - Settore giovanile. Settimana intensa per le rossonere

Sarà un week-end denso di appuntamenti quello che attende le ragazze e le bambine della Lucchese Femminile. Si inizia sabato, alle 17, al campo "La Pace", dove la formazione Under 15 affronterà l’Academy Livorno. Le rossonere arrivano dalla schiacciante vittoria casalinga per 4 a 0 contro il Blues Pietrasanta. Sempre sabato, ma questa volta a Saltocchio, alle ore 18.30, l’ Under 19 di Cordeschi – che, nello scorso match, aveva pareggiato, raggiunta nel secondo tempo sull’1 a 1 contro il Livorno – affronterà il Rinascita Doccia.

Domenica alle 10.30 le Under 12 parteciperanno al primo Memorial Debora Caramelli per "Esordienti", al campo di Altopascio. Chiude il quadro delle sfide la Under 17 che, alle 15, sempre a Saltocchio, dovrà vedersela sempre contro il Rinascita Doccia, pronta a vendicare la pesante sconfitta rimediata in trasferta a Livorno.

Saranno tutte gare importanti che serviranno a testare il buon stato di forma che stanno attraversando le varie squadre rossonere che, gara dopo gara, stanno dimostrando di crescere e di potersela giocare alla pari contro tutte.