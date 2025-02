Lucchese - giovanili. La "Primavera» oggi a Saltocchio con la Juve Stabia

Dopo il pareggio-beffa maturato nel secondo tempo contro il fanalino di coda Taranto, la "Primavera" ritorna di nuovo in campo oggi, alle 11.30, a Saltocchio, per affrontare la Juve Stabia. Un altro scontro diretto fondamentale per il cammino rossonero, dove sarà vietato sbagliare. Le "vespe" sono dietro in classifica, staccate di appena un punto (11 contro i 12 della Lucchese). Servirà, quindi, una partita perfetta dei ragazzi di Marselli che, in questo 2025, hanno collezionato due pareggi contro Latina e Taranto ed un successo casalingo a suon di gol contro la Turris. La partita sarà molto difficile, anche perché i gialloblu campani arrivano dalla schiacciante vittoria interna contro Foggia e sta alternando buone prestazioni a partite complicate, con un passivo fin troppo pesante. La gara tra Lucchese e Juve Stabia sarà arbitrata da Lorenzo Bonamici di Grosseto.

A. L.