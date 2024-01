LUCCHESE - GIOVANILI. La "Primavera» perde anche lo scontro diretto

Lucchese

0

Rimini

1

LUCCHESE: Summa, Panconi (40’ st Morisi), Marinai, Tolomei, Giovannetti (7’ st Di Maggio), Macchi, Leone, Bracci (7’ st Toma), Lo Guzzo, Maurelli, Unniemi. (A disp.: Leoni, Turini, Biondi, Napoli). All.: Di Stefano.

RIMINI: Sammarini, Diotallevi, Ciavatta, Madonna, Brisku, Volonghi, Urcioli (40’ st Tamburini), Imola (32’ st Torino), Giometti (40’ st Innocenti), Dipollina (32’ st Mini), Capicchioni (19’ st Fontanelli). (A disp.: Di Ghionno, Sposato, Zighetti, Paganini). All.: Brocchini.

Arbitro: Cremone di Pisa.

Rete: 43’ pt Capicchioni.

LUCCA - La Lucchese perde anche contro il Rimini e continua così la propria agonia in fondo alla classifica, dove, fortunatamente per i rossoneri, anche la Carrarese (ultima) perde. Nello scontro diretto contro il Rimini la gara la decide un gol di Capicchioni, a due minuti dalla fine del primo tempo. Sabato prossimmo la Lucchese sarà impegnata sul campo della Pro Vercelli che si trova al quarto posto in classifica.

A. L.