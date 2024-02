Lucchese - Giovanili. "Viareggio Cup». La "Primavera» pareggia al debutto

Westchester

WESTCHESTER: Smith Jr, Acosta, Maricic, Bautista, Cambareri, Norales Ramirez, B. Flaherty, Fernandez Santiago, Cherif, Gjonbalaj (25’ st James), P. Flaherty. All.: Corrado.

LUCCHESE: Summa, Azozouz (10’ st Maurelli), Di Maggio, Fisio (14’ st Fiorini), Gaspari, Macchi, Marinai (60’ st Quochi), Seck, Scialla (10’ st Garzella), Rilievo (14’ st Tolomeo), Unniemi (14’ st Riad). (A disp.: Bracci, D’Antona, Giovannetti, Morisi, Moschella, Onu, Panconi, Ennached). All.: Di Stefano.

Arbitro: Giannini di Pontedera.

LUCCA - La Lucchese torna a giocare la Viareggio Cup e lo fa debuttando a Saltocchio contro la formazione statunitense del Westchester. I ragazzi di Di Stefano, giocano una buona gara e conquistano un buon pareggio. Ora tornerà di nuovo in campo per la seconda giornata del girone "1" in cui è stata inserita per rinuncia dei senegalesi del Sahel Atlantic, domani, alle 15, a Lerici, contro il Galatasaray.

A. L.