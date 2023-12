Lucchese - Gli infortunati: novità e conferme. Giudice sportivo: un turno a Gucher e Benassai, mille euro di multa al club. Tiritiello: lesione femorale, fermo per settimane

La Lucchese ha diramato un bollettino medico relativo agli infortunati. E le cose non è che vadano benissimo. C’è subito una brutta tegola per quanto riguarda le condizioni di Tiritiello. L’ ecografia per valutare l’entità dell’infortunio al flessore destro ha riscontrato una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba destra. Per il capitano rossonero si preannuncia uno stop di qualche settimana.

Intanto il difensore De Maria effettuerà domani mattina un’ ecografia di controllo e, se il risultato dovesse essere positivo, tornerà in gruppo (aveva subìto una lesione muscolare all’adduttore destro). Sabbione ha effettuato una settimana fa una ecografia di controllo con esito negativo, in quanto la lesione al flessore della gamba destra è sempre presente. L’inizio della riatletizzazione è fissata per il nuovo anno, previ altri esami. Tutti i stanno effettuando esami e cure al Centro Medico Martini, sotto la supervisione del responsabile Nicola Pisani e il coordinamento del dottor Alessandro Cerrai per il club.

Mano pesante anche dal giudice sportivo. Non per il campo (un turno come previsto a Benassai e uno solo, fortunatamente, a Gucher, il cui comportamento verso l’arbitro è stato giudicato solo irriguardoso). Ma verso la società, sì. Mille euro per presenza di estranei che hanno tentato di avvicinare l’arbitro fuori e dentro gli spogliatoi; e 500 euro di multa e un turno di squalifica anche al preparatore dei portieri, Vignale.