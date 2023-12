LUCCHESE - I CONTI. Monte ingaggi. La Pantera settima per la Lega "Pro»

Ogni anno al giro di boa la Lega "Pro" fa i conti in tasca alle squadre di serie "C", ad eccezione della Juventus Next Gen, dando i numeri relativi al monte ingaggi che, all’inizio della stagione, viene indicato dalle stesse società. I dati sugli stipendi dei tesserati (giocatori, allenatori, dirigenti) comprendono lo stipendio base, più i premi e i diritti di immagine. Bene.

Nel girone "B" la società che spende di più risulta essere la Spal, con oltre 9 milioni, seguita dal Cesena con 6 milioni e 700mila e dall’Entella, con 6milioni e mezzo. Queste le altre società suddivise in fasce. Chi ha un monte stipendi tra 3 e 5 milioni sono: Pescara, Perugia e Rimini; tra 2 e 3 milioni: Carrarese, Lucchese e Ancona; tra 1 e 2 milioni: Gubbio, Pineto, Vis Pesaro, Arezzo, Torres, Olbia; sotto il milione di euro: Fermana, Pontedera, Sestri Levante e Recanatese. Dunque la Lucchese è in settima posizione. Lo scorso anno era tra le ultime e dichiarò un monte ingaggi di poco superiore al milione di euro e, nonostante tutto, chiuse all’ottavo posto. In fondo questa è la conferma che, per centrare gli obiettivi, bisogna vedere come questi soldi vengono spesi.

Quest’anno bisogna dare atto al presidente Bulgarella di aver investito moltissimo per allestire una squadra che, all’inizio della stagione, aveva come obiettivo il quinto-sesto posto finale o, comunque, un piazzamento che le avrebbe permesso di giocare una gara dei play-off in casa. Obiettivo sempre raggiungibile, ma a condizione che, nel girone di ritorno, la Lucchese abbia un passo più spedito e costante, con poche fermate ai box. Comunque l’unico che può giudicare se i soldi sono stati bene è solo il presidente Bulgarella, perché è l’unico ad averli messi fuori…

Emiliano Pellegrini