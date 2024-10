Lucchese - I dubbi per la sfida di Carpi. Ballottaggio tra Visconti e Gemignani

Dobbiamo dare atto al "diesse" Ferrarese e, più in generale, alla società, di aver fatto tesoro dello scorso anno, quando, intorno a questo periodo (e comunque prima della fine di dicembre), non propose ai vari Rizzo Pinna, Benassai e Tumbarello (con quest’ultimo recuperato in extremis, grazie all’intervento del presidente Bulgarella) il prolungamento del contratto, con le conseguenze che tutti sappiamo. Quest’anno la Lucchese è, per così dire, passata ai ripari. Ai giocatori ingaggiati all’inizio della nuova stagione – come nel caso di Coletta e Fedato – e in gran parte a quelli arrivati durante il mercato, è stato fatto un contratto biennale. E’ il caso di Gasbarro, Gemignani, Visconti, Fazzi, Dumbravanu, Catanese, Tumbarello, Djibril e Leone. Mancava all’appello Sabbione che, nei giorni scorsi, ha firmato il prolungamento. Ricordiamo che i giocatori in prestito (come Palmisani, Welbeck e Costantino) sono contrattizzati con le società di appartenenza (Frosinone e Catania).

Ora, però, sarebbe importante "blindare" per il futuro, a prescindere da come sarà l’assetto societario, i tre giocatori che si sono maggiormente distinti in questo scorcio di campionato, vale a dire Quirini, Saporiti ed Antoni. Nelle settimane scorse era stato lo stesso Ferrarese a dichiarare che era sua intenzione proporre il prolungamento del contratto a Quirini, addirittura fino al 2027. Al momento non ci risultano novità al riguardo.

Mentre, dunque, la società sta, giustamente, pensando al futuro, a prescindere dal fatto che possa essere o meno il Gruppo Bulgarella a portare avanti il progetto Lucchese, la squadra ha completato la preparazione in vista della trasferta di Carpi, con Gorgone che dovrà, ancora una volta, ridisegnare il reparto difensivo. Fermo restando le indisponibilità di Gasbarro ed Antoni, sul centro-destra, davanti a Palmisani, ci sarà Sabbione che, assieme a Frison, sarà uno degli "ex" in campo rossonero, avendo entrambi militato in tempi più o meno recenti nel Carpi. L’altro difensore centrale potrebbe essere Dumbravanu, con Frison o Fazzi laterali. Come potrebbe esserci anche il ricorso, più facile in corso d’opera, all’ultimo arrivato, Cartano.

Andando avanti, Ballottaggio tra Gemignani e Visconti per fare l’esterno di centrocampo a sinistra. Infine l’attacco. Con Costantino ci sarà ancora Saporiti? Molto probabile, a meno che il trainer non decida di giocare con un centrocampista in meno, collocare Saporiti come trequartista ed inserire Magnaghi a fare da spalla all’ex etneo. Soluzione probabile, ma non dall’inizio, a seconda di come si metterà il match.

Infine oggi sarà aperto il museo rossonero dalle ore 9 alle ore 12.30, per lo svolgimento della riunione nazionale di "Unioncollezionisti calcio". Nel corso dell’apertura saranno disponibili anche nuovi gadget rossoneri. Dagli organizzatori sono invitati ad intervenire i soci di "Lucca United" e tutti i tifosi rossoneri.

Emiliano Pellegrini