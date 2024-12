Lucchese - Il campionato dà i numeri. La Pantera non vince da 50 anni. Soltanto tre successi a Sassari

Mentre Pescara, Ternana e Virtus Entella sgomitano per la volata che conduce al platonico, ma indicativo, titolo d’inverno (per la prima volta negli ultimi anni non ci sono formazioni in fuga a questo momento del campionato), la Lucchese, in zona play-out, giocherà a Sassari, contro la Torres che era una delle favorite alla vigilia.

In Sardegna, contro i rossoblu, quello di domenica 15 dicembre sarà il confronto numero 18 della storia, con un bilancio di 8 successi sardi, 6 pareggi e tre vittorie della Pantera, l’ultima esattamente 50 anni fa. L’8 dicembre del 1974 la Lucchese si impose 2-1, risultato, poi, trasformato in 2-0 a tavolino. La gara venne sospesa all’80’ per invasione di campo dopo l’espulsione del giocatore sassarese Idini. Ci volle un colpo di pistola sparato in aria da un poliziotto per disperdere i facinorosi che, con l’ausilio di una bombola di gas utilizzata come ariete, avevano sfondato la porta degli spogliatoi.

Le precedenti due affermazioni rossonere risalivano alle stagioni 1933-’34 e 1959-’60. Qualche pareggio nei primi anni ‘70 del precedente secolo e, poi, un periodo d’oro per la Torres che, dal 1981 al 1985, la fece da padrona. Le due compagini si ritrovarono nel 2003-2004 (finì 1-1), mentre, nel 2004-2005, i sardi si imposero 3-0. Dal 2004 i due club non si sono più incontrati fino al 2022-2023, altro 1-1. Nella passata "temporada", invece, 2-0 per la Torres. Sfida tra il terzo miglior attacco, quello sardo e la quarta peggior difesa, quella rossonera.

L’ultima giornata di andata si apre questa sera, alle 20.30, con Pineto-Rimini. Il Pescara capolista, reduce da due ko nelle ultime tre prove, sarà di scena a Campobasso. Il Pontedera, quart’ultimo, terza peggior difesa, se la vedrà con il Perugia. Derby toscano fra Arezzo e Pianese. Infine, il match-clou Ternana-Entella.

