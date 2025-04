Lucchese - Il campionato dà i numeri. Pantera, un derby esterno con poche gioie. Solo tre successi nel dopoguerra al "Mannucci»

Otto vittorie del Pontedera (l’ultima nella stagione 2017-2018), cinque pareggi (gli ultimi due, il 3-3 del 2018 e il doppio 0-0 del 1984-’85 e 1985-’86), tre vittorie della Lucchese. Questo il bilancio dal secondo Dopoguerra ad ora, allo stadio "Mannucci", nella città della Piaggio, sperando che ci sia il confronto numero 17 e che domani si giochi. Una delle rivalità più sentite per i supporter rossoneri (dopo quelle con Pisa, Livorno e Viareggio, pari a quella con la Carrarese) e, spesso, nello stadio della Valdera è calata la notte per la Pantera.

Per quattro decenni, dal 1945 al 1984, solo sconfitte per la Lucchese a Pontedera. Poi il doppio 0-0 citato e altri due successi granata. Fino ad arrivare al 2016, con "rimontona" rossonera da 0-2 a 4-2 con Giuseppe "Nanu" Galderisi (foto) in panchina. Nel 2020-2021 fu un autorete al primo minuto (oltre alle grandi parate di Coletta) a regalare il blitz per la Pantera. Che si è ripetuta nel campionato successivo per 3-2. Di solito si vedono molti gol: c’è stato un 5-3 granata e un 4-1, il 4-2 rossonero già considerato. Insomma, quasi sempre molte emozioni.

E la partita di domani, alle 17.30, non è solo campanile: sarà fondamentale (se si giocherà) per la classifica, a tre giornate dalla fine. La formazione di Gorgone, reduce da quattro risultati utili e fantastica con la vice-capolista Ternana (che dopo la scoppola del "Porta Elisa" ha esonerato Abate), cerca la cosiddetta "forbice", per salvarsi direttamente, nonostante i sei punti di penalizzazione confermati, visto che l’Ascoli, sest’ultimo, è distante cinque lunghezze.

Il Pontedera, attualmente dodicesimo, a sua volta è a caccia del decimo posto e dei play-off, a soli tre punti. Sarà la sfida tra il quinto miglior attacco, quello dei granata, contro la terza peggior difesa, quella lucchese.

Per le altre si parte questa sera con il Legnago, ultimo, che affronta la rivelazione Pianese e con il derby abruzzese tra Pineto e Pescara; per proseguire, poi, con lo spareggio salvezza tra Sestri Levante e Milan Futuro. Ma c’è un altro derby (anche se tra squadre di regioni diverse), sentitissimo: quello di domenica sera, tra l’Arezzo, settimo e il Perugia, a caccia del decimo posto. Per la promozione in "B", la Ternana, adesso, è a -5 dall’Entella: umbri in casa con il Carpi; liguri di scena a Campobasso: entrambe contro due avversarie tranquille.

Completano il quadro di questa giornata numero 35: Vis Pesaro-Rimini (curiosamente per entrambe 41 reti all’attivo e 29 al passivo), Gubbio-Ascoli e Torres-Spal: sardi terzo miglior attacco ed estensi peggior difesa di tutto il girone.

Massimo Stefanini