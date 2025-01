Lucchese - Il campionato dà i numeri. Gubbio campo spesso avaro. Grazie a Nolè l’ultimo successo

Il peggior attacco del campionato, quello del Lupo, contro la terza peggior difesa, quella della Pantera. Si riparte dopo la sosta e la sfida tra Gubbio e Lucchese potrebbe essere sintetizzata così; oppure con il fatto che gli umbri appaiono in crisi nera: un solo punto racimolato nelle ultime cinque partite, mentre i rossoneri arrivano da due pareggi, l’ultimo, però, amaro, visto che si sono fatti raggiungere da 3-1 a 3-3 dal Pineto. E’ uno spareggio in zona play-out.

La tradizione recente è favorevole alla formazione della provincia di Perugia. Le ultime tre sfide, considerando anche i play-off, sono state vinte dal Gubbio. C’è, poi, un doppio 0-0 tra il 2020 e il 2022, ma la Lucchese non segna al "Barbetti" dal settembre 2014, con capitan Nolè, quando, da neopromossa e con Pagliuca in panchina, violò la tana dei rossoblu per 2-0. Nella stagione 2009-2010, nell’allora "C2", anche in quel caso da neoporomossa, successo per 2-1 per i rossoneri. Si gioca domani alle 15.

Stesso orario per Pineto-Sestri Levante, con gli abruzzesi rientrati in fascia play-off, liguri (che hanno vinto il primo match in casa sfatando un tabù), penultimi. Domenica 5, alle 12.30, Spal-Perugia, due nobili blasonate, con gli estensi impantanati in zona play-out, anche a causa della penalizzazione e il Grifone biancorosso poco oltre.

La gara clou è Torres-Pescara, con i sardi a meno cinque dagli abruzzesi, una delle tre capolista, con il Delfino che hanno vinto solo un match degli ultimi 5. Stanno meglio le altre due formazioni leader, a quota 41: la Ternana, miglior attacco e miglior difesa (capolista effettiva, vista la penalizzazione), che affronta, per l’Epifania, nel posticipo, un Pontedera che si è tirato fuori dalle ultime posizioni in graduatoria.

L’altra co-capolista, l’Entella, riceve l’ostico Rimini che, in trasferta, ha totalizzato 17 dei 29 punti totali. Interessante anche Pianese-Ascoli, amiatini e marchigiani stazionano ai margini della zona playoff.

Promette scintille Arezzo-Vis Pesaro, quinte e seste in classifica, con il Cavallino reduce da tre vittorie di fila; marchigiani fermati dopo 4 successi consecutivi. Insomma, un turno interessante.

Massimo Stefanini