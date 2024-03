Lucchese - Il campionato dà i numeri. Manca la "X» da oltre 50 anni. Parità al "Benelli» tra Vis e Pantera

Ritmi da far impallidire Stakanov. Si ritorna in campo in serie "C" per la quindicesima di ritorno, spalmata tra oggi e sabato, vigilia di Pasqua. Questa sera, alle 20.45, la Lucchese è di scena al "Benelli" di Pesaro, contro una Vis che cerca di uscire dalla zona play-out, dopo le cinque sconfitte nelle ultime sei gare (tre ko consecutivi).

Nel capoluogo capitale della cultura 2024 si è giocato quattro volte, dal 1970 ad oggi. Il bilancio è di due vittorie per parte e nessun pareggio. Successo rossonero proprio nel 1970 e nella passata stagione; vittorie marchigiane nel 1988, per 1-0 e nella stagione 2021-2022, per 2-1. Di fronte due dei peggiori attacchi del campionato.

Sempre questa sera, ore 20.30, la sfida per il terzo posto – che offre la possibilità di saltare tutte le prime fasi dei play-off – tra Carrarese e Perugia. Marmiferi terzi, reduci da 12 risultati utili consecutivi, a quota 61 punti, 41 dei quali collezionati in casa, dove vantano un ruolino quasi degno del Cesena dei record: 13 successi, 2 pareggi ed un solo ko, con sole 9 reti subite.

Gli umbri seguono a 59; avrebbero dovuto essere protagonisti per il primato, secondo i pronostici della vigilia, ma le due di testa hanno realizzato un percorso eccezionale.

Stasera anche Gubbio-Torres. La capolista Cesena giocherà sabato, la vigilia di Pasqua, contro l’Entella: ai bianconeri mancano quattro punti per la "B" matematica. Sabato è di scena anche il Pontedera, quarto miglior reparto offensivo, molto vicino alla qualificazione per i play-off: ma deve affrontare l’Entella, a sua volta non ancora lontano dai play-out, anche se deve recuperare il match con la Juve giovanile (in quanto Madama junior aveva atleti impegnati con le nazionali). I bianconeri saranno gli avversari dell’Arezzo, al settimo posto come il Pontedera.

