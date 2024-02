Lucchese - Il campionato dà i numeri. Porta inviolata con i biancazzurri. Abruzzesi a lungo castiga-grandi

Spareggio per il decimo posto, l’ultimo utile per agguantare i play-off. In estrema sintesi potrebbe essere questa la presentazione di Pineto-Lucchese, sesta di ritorno. Abruzzesi in crisi, reduci dall’aver racimolato tre pareggi e quattro ko nelle ultime sette partite. Ultima vittoria quella del 3 dicembre 2023, contro il Sestri Levante.

Dal canto suo la Lucchese non vince in trasferta dal 17 settembre, contro la Recanatese, blitz che seguiva quello di Sestri Levante. Due successi di fila lontano dal "Porta Elisa", i primi due affrontati in questa stagione; poi solo delusioni o quasi. Adesso la Pantera, grazie alla vittoria sulla Spal, è rientrata nella fascia della qualificazione alla poule promozione, con 30 punti. Pineto è a ridosso, a quota 29.

La neopromossa della provincia di Teramo era stata la squadra rivelazione per quasi metà campionato: proprio dopo il rovescio dell’andata al "Porta Elisa", 0-3, riuscì a inanellare una serie di risultati positivi, compreso il pareggio con la corazzata Cesena, quello di Carrara, il blitz di Arezzo e molti altri. Quello dell’andata è l’unico precedente sinora. Si gioca sabato 10 febbraio alle 16,15.

Per il resto del turno (che si gioca tutto fra oggi e domani, tranne Ancona - Olbia, match previsto domenica 11 febbraio alle 14), il Cesena capolista sarà di scena a Rimini, in un derby sempre molto sentito. Il miglior attacco della "C", quello bianconero, contro la quinta peggior difesa. Questa sera, alle 20.45, al "Mannucci", derby del Granducato tra Pontedera (non pareggia dal 25 ottobre) e Arezzo.

Quasi derby per una Carrarese quarta in classifica, di scena a Chiavari, contro l’Entella, domani, alle 20,45. Di fronte la seconda miglior difesa, quella marmifera e il terzo peggior attacco, quello ligure.

Massimo Stefanini