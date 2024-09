Lucchese - Il campionato dà i numeri. Solo un blitz romagnolo in 50 anni. Pantera in vantaggio al Porta Elisa

Cinque successi della Lucchese, due pareggi ed un solo blitz romagnolo al "Porta Elisa": 2-0 il 7 giugno 1987, ultima giornata di campionato nell’allora "C1" e senza conseguenze per i rossoneri. E’ questo il bilancio tra Lucchese e Rimini negli ultimi cinquant’ anni al "Porta Elisa".

La Pantera si impone, tra l’altro, da tre gare consecutive. Un confronto che si è giocato spesso negli anni settanta del precedente secolo. Poi, dopo la promozione del Rimni in "B", nel 1976, è ritornata dopo undici anni. Assente la sfida dal 1988 al 2003 e dal 2004 al 2015. Adesso si gioca per la terza stagione consecutiva. Nelle ultime due, vittoria rossonera sempre per 2-1. Nella passata stagione per la Pantera a segno Quirini e Gucher. Si gioca lunedì alle 20,45.

Il Rimini è ha un solo punto sinora, ma nella sua storia vanta anche diverse partecipazioni in "B": nella stagione 1978-79, da subentrato, addirittura con Helenio Herrera in panchina.

La quarta giornata di serie "C" girone "B" si apre questa sera con Arezzo-Legnago ed Entella-Carpi. Nel primo confronto il Cavallino orafo toscano, dopo il successo all’esordio con il Campobasso, ha inanellato due secche sconfitte e deve per forza rimediare contro la formazione veronese, ancora ferma a quota zero dopo 180 minuti disputati. Legnago che, alla prima giornata, era in vantaggio per 2-0 contro il Pontedera che, poi, ribaltò completamente il match. Entrambe con sei reti incassate, sono penultime in questa particolare e negativa classifica dei gol subiti.

Nel secondo match del venerdì sera la capolista Entella, a punteggio pieno, riceve il Carpi, con i modenesi a 5 punti. Possibilità di allungo per i liguri. In Milan-Ascoli c’è un vago ricordo della serie "A", ma il Diavolo, stavolta, è quello Futuro dell’Under 23, al debutto in terza serie e che deve recuperare il match contro la Torres per l’esodo dei giocatori convocati nelle varie nazionali d’Europa che sono stati impegnati nella Nations League: la gara contro i sardi si recupera il 18 settembre. Milan Futuro-Ascoli si gioca sabato alle 18.30, così come Vis Pesaro-Pontedera. Un match molto interessante. Sì, perché i marchigiani arrivano da due successi di fila; i toscani sono a quota sei, con due vittorie ed un ko con la Ternana: la squadra della città della Piaggio vanta anche il miglior attacco del campionato, con 8 reti all’attivo.

In serata Campobasso-Torres, con i molisani che si fanno rispettare in casa e che dovranno affrontare una delle favorite, la corazzata rossoblu; l’altra partita è Sestri Levante-Spal, con i liguri ad un punto ed estensi a... meno due, poiché penalizzati. Ferraresi con la peggior difesa del torneo.

Il clou della domenica sera sarà Perugia-Gubbio, il derby provinciale umbro, con gli eugubini che rappresentano l’unica squadra a non aver ancora subito reti. Lunedì sera anche Pescara-Pianese.

Massimo Stefanini