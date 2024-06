Lucchese - Il "diesse". Ferrarese alla firma

Il futuro prossimo può attendere (leggi la realizzazione del nuovo "Porta Elisa" targato Bulgarella, in una versione più "light" rispetto all’inziale progetto dell’Aurora Immobiliare, poi bocciato dal Comune). Un po’ meno, invece, il presente, perché mancano una quindicina di giorni all’apertura ufficiale del mercato, con la Lucchese che non ha ancora pianificato alcun acquisto.

La società si è limitata a prolungare i contratti di Coletta e Leone, ma ha perso Rizzo Pinna e soci, oltre a quelli che sono rientrati alle rispettive "basi" per fine prestito (come Chiorra, Astrologo, Cangianiello, Disanto, Yeboah). E’ evidente che, prima di cominciare a muovere le "pedine", il presidente dovrà sciogliere il "nodo" che riguarda il nuovo direttore sportivo.

Tutto lascia pensare che si vada verso una soluzione, per così dire interna, perché, se dovesse essere ufficializzato Claudio Ferrarese, lo stesso era già nell’organico tecnico rossonero in qualità di capo scouting di Alessandro Frara. A quanto pare Ferrarese ha già avuto dei contatti con l’allenatore Gorgone, ma aspetta l’ok ufficiale da parte di Bulgarella per cominciare ad operare in un mondo che, ovviamente, conosce molto bene, dal momento che è stato a lungo un calciatore; un po’ meno quello legato ai contatti con le altre società e con i procuratori, a parte qualche esperienza maturata in un paio di società di serie "D".

Fondamentale, al riguardo, sarà il rapporto tra il trainer ed il prossimo "diesse", il tutto sotto la supervisione di Andrea Bulgarella che ha deciso di giocare, quest’anno, un ruolo di primissimo piano, per evitare di trovarsi, poi, a conti fatti, a spiacevoli sorprese. Quel famoso cambio di passo deciso alla fine dello scorso campionato.

A questo punto si aspetta solo che il presidente sciolga la riserva e faccia il nome del nuovo collaboratore tecnico che potrebbe essere ufficializzato all’inizio della prossima settimana, quando Bulgarella sarà rientrato dalla Sicilia. E, come abbiamo già avuto modo di dire, la società, prima di pensare a rinforzare la squadra (l’ipotesi del fiorentino Di Carmine del Catania non è solo una suggestione), dovrà necessariamente trovare una soluzione diversa a quei due-tre giocatori che, oltre ad avere gli ingaggi più alti, non rientrano più nei piani futuri. Sotto questo aspetto il compito che attenderà Ferrarese sarà molto impegnativo, ma determinante nella ricostruzione della squadra.

Intanto il Consiglio federale ha confermato l’esclusione dell’Ancona dal campionato di serie "C" (il club dorico non farà ricorso e potrebbe ripartire dalla serie "D"). Al suo posto entrerà, probabilmente, il Milan Under 23 che dovrà presentare la domanda di ammissione entro il 25 giugno. Resta da vedere in quale girone sarà inserito.

Emiliano Pellegrini