Lucchese - Il futuro ancora in stallo. Salta l’assemblea, si avvicina il baratro

Paralisi. La Lucchese è attualmente una società… ingessata e che non ha un euro in cassa. Quella di ieri avrebbe dovuto essere una giornata decisiva, dal momento che il dottor Liban Varetti, che svolge il ruolo di revisore, aveva convocato, in seconda battuta, l’assemblea dei soci della Lucchese. Assemblea che avrebbe dovuto prendere atto delle dimissioni da presidente presentate dall’avvocato Giuseppe Longo e, al tempo stesso, nominare un nuovo amministratore.

Tutto inutile, perché l’assemblea è andata deserta, nel senso che non si è tenuta, perché nessuno ha risposto all’appello e, così, l’avvocato Longo non è stato sostituito, rimanendo – almeno per un altro breve periodo, quello che potrà concedergli il sindaco revisore Varetti – in carica, pur dimissionario, ancora alla guida della Sanbabila e, di conseguenza, della stessa Lucchese.

Avrebbe dovuto rispondere presente Alessandro Sampietro che, fino a prova contraria, è il proprietario sia della Sanbabila che della Lucchese. Invece il commercialista romano è rimasto nel suo studio alla "Slt Associati", nella capitale, anche se, a quanto pare, si sarebbe attivato per trovare nuovi finanziatori, pronti a mettere sul piatto quel milione di euro necessario per pagare – sia pure in ritardo – , le tre mensilità scadute (novembre-dicembre-gennaio) ai tesserati e che comporteranno da quattro a sei punti di penalizzazione in classifica. Si è arrivati a questa cifra enorme, a causa di una molto poca accorta gestione del monte ingaggi da parte degli operatori di mercato rossonero. In serata, poi, si è sparsa la voce che il dottor Alessandro Sampietro avrebbe in corso non una, ma, addirittura, due trattative per la Lucchese. Naturalmente, come da prassi, il nome o i nomi di questi ipotetici nuovi soggetti interessati a dare una mano alla Pantera – anche se non si capisce con quale scopo – , sono "top secret". Si presume soltanto che siano personaggi conosciuti da Sampietro.

Se è uno "escamotage" per prendere tempo, con la speranza di trovare una terza "cordata", dopo la "Sanbabila" e la "Slt" ed evitare altre soluzioni drastiche – come la presentazione dei libri contabili della Lucchese in tribunale – , lo vedremo molto presto. Perché questa "ingessatura" societaria non potrà andare avanti a lungo.

Invece si è tenuta regoralmente la riunione dell’organo di controllo, convocata dall’avvocato Storelli, alla quale hanno preso parte Longo e il "dg" Veli.

Intanto in città continuano le iniziative a favore dei giocatori che non riscuotono un euro da ottobre. Infine l’allenatore rossonero Gorgone è stato squalificato per due gare, di cui una per recidività in ammonizione "per avere – si legge nella motivazione del giudice sportivo – , al 15’ del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, dopo essere stato ammonito, proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti". L’arbitro di sabato pomeriggio contro il Carpi sarà Dini di Città dei Castello.

A livello di squadra il centrocampista Galli salterà, per infortunio, il match-spareggio contro gli emiliani. Mancherà, ovviamente, ancora Tumbarello che ne avrà per altri quindici giorni.

Emiliano Pellegrini