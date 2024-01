Lucchese - Il mercato delle altre. Gubbio: presi Bumbu e Bernadotto

Diamo anche un’ occhiata agli ultimi affari conclusi dalle altre squadre del girone "B" della serie "C", dove milita la Lucchese.

Doppio colpo per il Gubbio: preso il centrocampista Bumbu del Cesena e l’attaccante Bernadotto del Giugliano. La Torres, invece. ha ingaggiato l’esterno di centrocampo Zampataro, prelevato dal Lecco.

La Vis Pesaro si è assicurata il trequartista Ignacio Molina, mentre, in settimana, potrebbe "chiudere" per Obi e, forse, anche per il centravanti Nicastro del Pontedera, dopo la cessione di Sylla al Perugia. Potrebbe cambiare squadra, ma non il girone, Simone Simeri. L’ex attaccante del Bari potrebbe lasciare la Carrarese e, sulle sue tracce, si è inserito il Pontedera di Canzi che, a sua volta, potrebbe perdere Nicastro. Diciotto partite ed un gol per Simeri in questa prima parte della stagione.

Infine l’Ancona ha acquistato l’attaccante classe ’95 Daniel Giampaolo dalla Recanatese, dove ha totalizzato 14 presenze, realizzando un gol.

Emil. Pell.