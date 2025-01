Lucchese - Il mercato entra nel vivo. Ferrarese stringe i tempi per Byar e gli altri

Mentre le trattative per portare in rossonero l’aitante difensore centrale Motolese del Bologna, più il diciannovenne centrocampista Byar e l’attaccante esterno Gaddini dell’Arezzo sono molto avanzate e potrebbero concretizzarsi all’inizio della prossima settimana, è ancora tutta in salita la ricerca di una punta centrale di spessore.

E’ stato fatto il nome dell’argentino Molina, in forza alla Vis Pesaro, che, quest’anno, di gol ne ha realizzati soltanto due e, guarda caso, proprio contro la Lucchese, ma che non sembra essere un vero e proprio bomber. Il ventisettenne attaccante di movimento in forza nella squadra di Stellone ha, comunque, diversi estimatori: come il Team Altamura, l’Arzignano ed il Messina.

E, sempre in tema di attaccanti: il Milan Futuro si è assicurato l’esperto Magrassi (in uscita dal Cittadella), mentre Udoh dovrebbe finire al Monopoli, dove gioca l‘ex rossonero Yeboah (ancora all’asciutto di gol e che potrebbe tornare a Lucca in prestito).

Il "diesse" Ferrarese, che sembra non avere risorse economiche tali da permettergli di arrivare a certi attaccanti, sta seguendo anche l’evolversi della crisi in atto nel Taranto e nella Turris che rischiano parecchi punti di penalizzazione e sta valutando alcune richieste arrivate per i vari Frison e Sabbione, oltre a cercare di far rientrare alla base Sasanelli e Cartano.

Di mercato, comunque, se ne riparlerà all’inizio della prossima settimana, perché, ora, è tempo di pensare solo alla trasferta di Gubbio, campo solitamente "avaro" di soddisfazioni per la Lucchese.

Molti gli interrogativi da sciogliere: chi giocherà tra i pali, Coletta o ancora Palmisani? E Magnaghi potrà essere schierato dal primo minuto oppure sarà destinato alla panchina? Ed ancora: in attacco ci saranno Selvini più Fedato (che prima o poi dovrà pure rientrare)? Ed infine: quale sarà il modulo tattico? Si attendono lumi dalla conferenza stampa di presentazione alla gara di Gubbio che l’allenatore Gorgone terrà prima della partenza per l‘Umbria.

L’arbitro del match, in programma domani pomeriggio alle 15 al "Barbetti", sarà Drigo di Portogruaro, lo stesso che ha diretto la partita di Campobasso, finita 3 a 0 a favore dei padroni di casa e che segnò l’espulsione del portiere Palmisani al minuto 41 del primo tempo.

Tornando al club, ci sarebbe, per la verità, una situazione che è rimasta in sospeso e che riguarda l’eventuale cessione della società. Ultimamente non sono uscite indiscrezioni sui potenziali acquirenti. Siamo rimasti alla "cordata" toscana che dovrebbe essere in "pole" rispetto a quella siciliana e a quella americana. Sarebbe auspicabile che il direttore generale rossonero Conte facesse il punto della situazione per capire, soprattutto, le mosse future del gruppo Bulgarella, considerando, tra l’altro, che, il 16 febbraio prossimo, la società dovrà fare fronte a pesanti scadenze federali.

Emiliano Pellegrini