LUCCHESE - IL MERCATO. Ufficiale l’arrivo di Melgrati, Palmisani va al Frosinone

Melgrati alla Lucchese, Palmisani al Frosinone. E’ questo, come da noi annunciato ieri, il primo rinforzo invernale per Gorgone. La scelta di andare su un portiere di esperienza è stata dettata dal fatto che, nell’ultimo periodo, il giovane Palmisani era incappato in qualche "peccato" di gioventù di troppo. Dunque il giovanotto torna al Frosinone. In rossonero arriva, in prestito dalla Spal, Riccardo Melgrati (foto) trentunenne di Monza, 190 centimetri di altezza, che ha oltre 150 partite sulle spalle, tra serie "C" e serie "B". Melgrati, scuola Inter, nella stagione in corso ha "timbrato" 14 cartellini tra campionato e Coppa Italia di "C", per poi lasciare il posto a Guidotti. Un dualismo che sembra non aver giovato alla Spal, con l’allenatore Dossena che si giocherà tutto nello scontro diretto con il Milan Futuro, dove, a sua volta, è in discussione il trainer Bonera. Nel corso della sua carriera, Melgrati ha vestito anche le maglie di Lecco, Sudtirol, Como, Pontedera, Imolese, Arezzo, Pro Vercelli, Siena e Prato.

Ora vedremo che cosa cambierà con l’arrivo, a sorpresa, di Luca Nember al posto di Ferrarese che, ieri, pensava ancora al mercato e non certo ad essere esonerato di lì a poco. Il Messina, che aveva nel mirino Costantino, ha ingaggiato Tordini dal Lecco.

Infine, come previsto, il giudice sportivo ha fermato per una giornata Catanese e Saporiti, mentre l’allenatore Gorgone ha rimediato un nuovo "giallo" ed è finito in diffida. L’arbitro di Pianese-Lucchese sarà Gavini di Aprilia.

Emil. Pell.