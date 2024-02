Lucchese: il momento cruciale. Gorgone: "Voglio undici pantere"

Ci siamo. Nel ristretto spazio di quindici giorni (oggi a Pescara, mercoledì prossimo in Coppa Italia a Padova e quattro giorni dopo in casa con il Rimini) la Lucchese si giocherà una grossa fetta della stagione. E’ arrivato il momento di lasciare da parte il bel gioco e pensare a mettere altro "fieno" in cascina, come si dice, perché la classifica ha le sue esigenze. Ed oggi la classifica ha bisogno di essere rivitalizzata, magari attraverso un filotto di risultati positivi, cosa che è mancato finora.

Alla vigilia della complicata trasferta dell’"Adriatico" contro il Pescara, Gorgone ha fatto il punto della situazione. "Tiritiello è squalificato, mentre Benassai – ha detto il trainer – si è ripreso dalla febbre ed è a disposizione. Rimarrà a casa, invece, Yeboah, che non ha smaltito un malanno rimediato nella gara di andata di coppa contro il Padova e che salterà il “ritorno” all’“Euganeo”, perché squalificato assieme a Gucher. Poi ci sono gli infortunati “storici” Fedato e Perotta".

Poi il tecnico ha parlato del Pescara. "Anche se sta attraversando un momento-no – ha detto –, la squadra ha individualità di spicco ed un organico di prim’ordine. Rimane ovviamente un avversario temibile che vorrà ritornare al successo dopo alcune recenti ”sbandate“. Ho letto che Zeman ha rassegnato le dimissioni per problemi di salute. Non lo conosco personalmente, ma sono contento che l’operazione sia andata bene, perché la salute viene prima di tutto. Anche se il neomister, Bucaro, è stato il suo vice, credo che ci metterà del suo. Mi aspetto, perciò, un Pescara forse meno spregiudicato".

Ma che Lucchese sarà? "I ragazzi sono consapevoli che in nove giorni ci giochiamo tutto – ha aggiunto Gorgone –. Abbiamo collezionato tante buone prestazioni, ma abbiamo raccolto pochissimo. Potevamo stare tranquillamente in altre posizioni. Ma questa è storia di ieri che non conta più. D’ora in avanti conta solo il risultato. Voglio vedere una squadra che gioca con il… sangue che deve rendersi che basta una disattenzione, una marcatura sbagliata, per cambiare l’inerzia della partita. Dunque massima attenzione ai dettagli, perché sono spesso quelli che fanno la differenza".

Il trainer, infine, ha speso qualche parola su Sabbione, uno dei più positivi nell’ultimo periodo. "Non mi hanno affatto sorpreso le sue ultime prestazioni – ha spiegato Gorgone – . É un ragazzo che rimane sempre in partita e che, nelle situazioni di difficoltà, non bada all’estetica. Lui incarna un po’ l’atteggiamento che voglio dai miei calciatori: rimanere in partita dal primo all’ultimo minuto ed oggi in una gara difficilissima, servirà più che mai. L’obiettivo deve essere tornare a casa con un risultato positivo che ci darebbe una spinta importate, anche sotto l’aspetto psicologico, in vista del ritorno di coppa di Padova".

Questa la probabile formazione (ore 16.15): Chiorra; Sabbione, Gucher, Benassai; Quirini, Tumbarello, Cangianiello, Visconti; Rizzo Pinna, Magnaghi, Disanto.

Emiliano Pellegrini