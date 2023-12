Lucchese - Il possibile ritorno. L’"ex» Fazzi si allena con i rossoneri

Dopo aver girato mezza Italia e giocato in tutte e tre le categorie professionistiche, dalla "C" fino alla serie "A" (nel Crotone), Niccolò Fazzi (foto) vorrebbe chiudere la sua brillante carriera nella Lucchese, da dove, più di vent’anni anni fa, ha spiccato il volo verso le giovanili della Fiorentina e, da lì, in dieci società (Perugia, Entella, Crotone, Atalanta, Cesena, Livorno, Padova, Sambenedettese, Messina e Mantova). Tornato a casa per le feste di Natale, il ventottenne centrocampista di Borgo a Mozzano ha incontrato i dirigenti rossoneri ed ha chiesto di potersi allenare con la Lucchese, in attesa di trovare una nuova destinazione. Che potrebbe essere proprio la Lucchese.

Il giocatore si allenerà con la squadra di Gorgone, per una quindicina di giorni, dopodiché spetterà allo staff tecnico rossonero decidere se dare l’ok o meno per il suo tesseramento, sempreché, ovviamente, sia d’accordo la società.

Da ricordare che è svincolato. Sul piano tecnico, per Fazzi parlano le oltre 150 partite disputate tra i professionisti.

Emil. Pell.