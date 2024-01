LUCCHESE - IL PUNTO. Tiritiello in gruppo. Resta in forse, ma si decide all’ultimo

La Lucchese ha diramato il bollettino medico relativo agli infortunati. Tiritiello è tornato ad allenarsi con il gruppo, dopo la lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba destra, subìta durante la partita contro l’Ancona. Il capitano potrebbe essere a disposizione per la partita contro il Sestri Levante, ma verrà valutato durante la settimana. L’impressione è che sarà impiegato solo se avrà recuperato al cento per cento. Al momento è in forse. Benassai ha effettuato dei trattamenti per il recupero dal problema della pubalgia e verrà monitorato tutta la settimana in vista di domenica. Il difensore, a nostro giudizio, dovrebbe essere in campo, stringendo i denti. Sabbione sta ancora svolgendo lavoro differenziato sul campo. Le sue condizioni verranno valutate il giorno prima del match contro il Sestri. Infine Fedato sta recuperando dall’intervento alla caviglia. Dovremmo rivederlo alla fine di febbraio.

E. P.