Lucchese - La rivelazione della cordata: "Rifiutata la nostra offerta da tre milioni"

Colpo di scena notturno nella vicenda della cessione della Lucchese. Secondo quanto riportato dal sito "Lucca in diretta" l’American Group Sports, tramite il manager italiano Alessio Sundas, ha offerto la cifra di 3 milioni di euro per acquistare la società rossonera. Ma l’offerta è stata rimandata al mittente, un po’ come successe qualche anno fa, quando l’allora patron della Lucchese, Arnaldo Moriconi, non prese in considerazione la proposta di acquisto avanzata anche allora da Sundas.

"Esprimiamo il nostro dispiacere – scrivono gli americani in una nota – nel comunicare che la Lucchese Calcio ha deciso di rinunciare alla proposta di acquisizione avanzata da American Group Sports. La nostra proposta non rappresentava solo un apporto economico, ma un vero e proprio piano strategico per il rilancio e la crescita del club. Immaginavamo un futuro in cui la Lucchese sarebbe diventata un punto di riferimento nel calcio italiano, grazie a nuovi investimenti infrastrutturali, programmi sportivi innovativi e una gestione moderna e sostenibile". Dunque in pole position per l’acquisizione della società rossonera rimarrebbe solo la cosiddetta cordata toscana.

Intanto oggi, alle 15, la squadra è impegnata nel difficile match di Gubbio. "Abbiamo sfruttato la pausa per lavorare con grande intensità – ha esordito Goirgone nel presentare la sfida – , concentrandoci, soprattutto sugli aspetti tattici e sulla preparazione della sfida contro il Gubbio. Ogni partita è fondamentale e deve essere affrontata con la massima attenzione ai dettagli. Per quanto riguarda il mercato, mi sono confrontato con i dirigenti: sono loro a gestire queste dinamiche, mentre io penso al lavoro quotidiano sul campo. Ad oggi mi concentro sui giocatori che ho a disposizione, cercando di valorizzare al meglio ogni risorsa. Certo, se ci saranno opportunità per rinforzare la squadra, ben vengano, ma questo non deve distrarci dall’obiettivo immediato che è lo scontro diretto di Gubbio".

Il trainer rossonero ha, poi, parlato della situazione degli infortunati. "Stiamo affrontando – ha detto – un momento complicato sul fronte degli infortuni. Costantino, Frison, Dumbravanu e Welbeck non saranno disponibili. La buona notizia è che Magnaghi si è riaggregato al gruppo e sta abbastanza bene. Valuteremo nelle prossime ore se potrà partire dall’inizio o se sarà più utile a gara in corso. Per il resto i portieri sono entrambi disponibili e, questo, ci dà tranquillità in un ruolo così cruciale".

Come è sua abitudine Gorgone non è sceso nei dettagli, anche se l’impressione è che, tra i pali, ci sarà Jacopo Coletta. Infine il trainer ha tracciato un bilancio di quanto è successo fino ad oggi. "Il nostro percorso, finora, è stato altalenante – ha detto ancora Gorgone – . Abbiamo fatto buone prestazioni, ma, purtroppo, abbiamo lasciato troppi punti per strada, come nell’ultima partita contro il Pineto. Episodi del genere lasciano amarezza, ma devono anche servirci da lezione. Questa squadra deve affrontare ogni partita con una rabbia positiva, quella che nasce dal voler recuperare ciò che abbiamo perso. È necessario mantenere alta la concentrazione, essere più cinici sotto porta e non perdere mai di vista il nostro obiettivo. Il campionato è lungo e ogni partita può rappresentare una svolta. Voglio una squadra affamata, determinata, capace di giocare con intensità e voglia di riscatto, indipendentemente dall’avversario che abbiamo di fronte. Questo è l’atteggiamento che ci permetterà di ottenere i risultati che ci siamo prefissati".

"Non basta – ha concluso Gorgone – giocare bene per ottenere punti: serve uno spirito di sacrificio e la consapevolezza che ogni dettaglio può fare la differenza. I ragazzi lo sanno e sono certo che daranno tutto per onorare questa maglia e raggiungere i nostri obiettivi".

Questa la probabile formazione di partenza: Coletta; Gemignani, Fazzi, Gasbarro, Visconti; Quirini, Tumbarello, Gucher, Antoni; Saporiti, Selvini. In pratica nulla di nuovo in attesa dei rinforzi.

La società, infine, ha ufficializzato il passaggio di Djibril al Picerno a titolo definitivo ed il prestito di Botrini al Livorno.

Emiliano Pellegrini