Lucchese - La visita dei nuovi "patron": "Per noi è una sfida e un’opportunità"

Si sono materializzati nella solita giornata di pioggia lucchese: i nuovi proprietari del club rossonero erano ieri in città. Un pranzo in un locale in periferia, insieme al "dg" Riccardo Veli e, poi, la visita alla squadra. Stefano Sampietro e Alessandro Bui (in realtà il secondo precisa di essere un consulente ed in effetti è così, perché non ha incarichi né quote nella SLT Associati srl che da qualche giorno possiede il club), a detta loro, sono pronti per questa sfida. A parlare è Stefano Sampietro, di fatto l’"architetto" di tutta l’operazione e trait-d’union con l’avvocato Longo, per il momento presidente del sodalizio, dopo averlo rilevato, una manciata di giorni fa, dal Gruppo Bulgarella.

"Per noi – affermano Sampietro e Bui – è stata una sfida e un’ opportunità: siamo già nel mondo dello sport con una società di basket a Roma e si sono create le condizioni per provare nel calcio e per provare a dare una mano a questa società".

Voi, però, non avete precedenti nel calcio...

"Chi si avvicina al mondo del calcio non è che ha sempre precedenti".

Come siete arrivati all’acquisto?

"Ce lo ha proposto l’avvocato Longo che è un collega e che conosciamo da tempo e con il quale siamo anche in un collegio sindacale di un’ azienda".

Longo resterà alla guida del club?

"Per ora, sì".

L’acquisto è stato repentino: che verifiche avete fatto?

"E’ mancata una vera e propria due diligence, proprio per i tempi stretti e stiamo verificando se quanto ci è stato detto corrisponde alla realtà, anche riguardo ai conti della gestione precedente, mi riferisco a quella del Gruppo Bulgarella".

A proposito: le fidejussioni sono del Gruppo Bulgarella, ma l’avvocato Longo, nel contratto di acquisto, nel gennaio scorso, ha assicurato la loro sostituzione entro metà febbraio...

"Per il momento restano quelle, poi ci sarà modo di gestire anche questa situazione in base agli accordi con chi le ha emesse. Le priorità ora sono altre".

C’è preoccupazione per il pagamento degli stipendi che devono essere bonificati entro lunedì: siete tranquilli?

"Siamo tranquilli, siamo qui a apposta oggi, stiamo lavorando anche per questo, anche se i tempi sono stretti, ci stiamo muovendo".

Spesso, quando a acquisire società sono studi professionali, è alta la possibilità che facciate da schermo a soggetti terzi: la Lucchese l’avete acquistata come SLT Associati srl e la gestirete voi?

"Sì, l’acquisto è stato fatto da noi e non per conto di terzi".

Sarete lunedì allo stadio contro il Perugia?

"Penso di sì".

Fabrizio Vincenti