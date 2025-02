Lucchese - L’analisi. Entro lunedì servono circa 700mila euro

Nella Lucchese degli avvocati (Longo e Veli) e dei commercialisti (Bui e Sampietro) chi mette i soldi per evitare che la "barca" societaria rossonera vada a fondo? E’ abbastanza ovvio che non aveva le risorse necessarie la Sanbabila, con un capitale sociale di appena 10mila euro, altrimenti non avrebbe ceduto in fretta e furia il cento per cento delle quote alla Slt di Roma. Che, a sua volta, ha un capitale dichiarato di 20mila euro.

Ora resta di capire e, soprattutto, da vedere se lo studio dei commercialisti Sampietro e Bui ha queste risorse, perché quelle servono per gestire una società di calcio; oppure se davvero bisogna sperare che cada dal cielo un… canestro pieno di euro. Lasciando da parte questo accostamento davvero fuoriluogo, rimaniamo alla realtà. E la realtà dice che, lunedì, servono 700mila euro, euro più euro meno, per evitare che la Lucchese-squadra venga penalizzata di due o più punti, a seconda delle mensilità non pagate.

Si dice che la società rossonera vanti dei crediti in Lega (che, comunque, non sarebbero sufficienti, da soli, a coprire le tre mensilità), per cui i punti di penalizzazione da 6 potrebbero scendere a 3. Ma non è finita, perché, di qui alla fine della stagione, serviranno altri 8-900mila euro, tra stipendi contributi e costi di gestione (luce, gas, affitti vari, trasferte, etc.), per evitare, in questo caso, che la Lucchese parta, l’anno prossimo, con punti in meno in classifica, come è successo, ad esempio, alla Ternana e alla Spal. Noi non siamo dei commercialisti, ma siamo capaci di fare due più due, per cui, chi ha rilevato la Lucchese da Bulgarella, la Sanbabila in prima battuta (ma è stata fatta la "due diligence"?) e la Slt in seconda battuta, era o meno consapevole che si sarebbe imbarcata in un’ "avventura" che avrebbe comportato impegni economici di così vaste proporzioni? Ce lo auguriamo, anche se rimane ugualmente il mistero di chi mette i soldi o da dove arrivano, perché il resto sono chiacchiere e facili promesse.

Ma, in ultima analisi, è giusto aspettare lunedì pomeriggio, prima di trarre delle conclusioni.

Emiliano Pellegrini