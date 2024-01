Lucchese - L’avversario. Il Perugia ha ingaggiato Sylla

Un "cliente" molto scomodo per la difesa in emergenza della Lucchese, domani pomeriggio, al "Curi". Il Perugia, infatti, ha ingaggiato l’attaccante Youssouph Cheikh Sylla (foto) dalla Vis Pesaro. Il gigante senegalese (192 centimetri di altezza) era legato al sodalizio marchigiano da un contratto biennale fino al 30 giugno 2025, con opzione per il terzo anno e, in questa prima parte della stagione, ha collezionato 18 presenze in campionato, con 5 reti.

La Vis Pesaro non ha potuto rinunciare all’offerta del Perugia ed ha, quindi, dato l’ok alla cessione dell’attaccante. Un bel sospiro di sollievo per la truppa di Formisano che ha altri due "colpi" in entrata: un difensore ed un altro attaccante. Sylla guiderà, dunque, l’attacco umbro nella sfida contro la Lucchese, alla quale il centravanti senegalese ha segnato due gol nella gara vinta dalla Vis Pesaro al "Porta Elisa". E, dunque, questa non è certo una bella notizia per la Pantera che ha perso anche Merletti, ceduto al Brindisi.

E. P.