LUCCHESE - LE ALTRE. Carrarese: via. Dal Canto, all’Olbia l’"ex» Bianchimano

Ha sorpreso e non poco la decisione della Carrarese di esonerare l’allenatore Alessandro Dal Canto, con la squadra quarta in classifica, con 35 punti. Fatale, al trainer di Castelfranco Veneto, la sconfitta interna di domenica contro l’Arezzo. Al suo posto è stato ingaggiato, con un contratto fino a giugno, Antonio Calabro, ex del Catanzaro. Da ricordare che, lo scorso anno, la Carrarese era arrivata quarta ed era stata eliminata al secondo turno dei play-off dall’Ancona. Intanto la società apuana ha acquistato il difensore Maccherini (classe 2003) dal Brescia ed ha ceduto il difensore Cartano alla "Leonessa". Il Rimini si è assicurato il centrocampista Malagrida (21 anni) dalla Sampdoria e Tenkorang del Lecco che sta per cedere Pinzuati al Renate.

Doppio movimento in casa Entella: dentro il centrocampista Faggi dal Bari e Garattoni dal Foggia che, a sua volta, ha ceduto l’ex rossonero Frigerio al Lecco. La Spal si è rinforzata con l’attaccante Zilli del Cosenza. La Fermana ha preso l’ala Petrognaro della Pro Sesto, oltre all’attaccante classe 2004 Condello, al difensore classe 2003 Fiumanò e al centrocampista classe 2002 Niang, tutti dalla Pro Vercelli.

L’Olbia ha ingaggiato l’ex centravanti della Lucchese, Bianchimano (foto), dal Renate (contratto fino al 2025).

Emil. Pell.