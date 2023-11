LUCCHESE - l’omaggio. Oggi al "Porta Elisa» s’inaugura la targa per Michelini

Sarà inaugurata questo pomeriggio, alle ore 14, all’ingresso della gradinata del "Porta Elisa", la targa in memoria di Danilo Michelini (foto), calciatore lucchese che, con la maglia rossonera, ha scritto importanti pagine di storia sportiva. Dopo l’interruzione bellica, nella quale disputa il campionato Alta Italia 1944 con la maglia del Genova 1893, Michelini torna a Lucca, in serie "B", dove, nella stagione 1946-’47, conquista il ritorno in serie "A". In carriera Michelini conta 208 presenze e 77 reti in "A".

La vicenda Michelini affonda le radici negli anni ‘80, quando un gruppo di tifosi realizzò una raccolta firme per intitolargli proprio la gradinata. Una mozione giunta in consiglio solo molti anni dopo, grazie alla volontà dell’attuale assessore Cristina Consani. Alla cerimonia d’inaugurazione ufficiale della targa saranno presenti il sindaco Mario Pardini, gli assessori Fabio Barsanti e Cristina Consani, Bruno Russo per la Lucchese, insieme al trainer Giorgio Gorgone e al direttore sportivo Alessandro Frara, oltre ad una nutrita rappresentanza di tifosi. Un momento importante per lo sport cittadino che celebra uno dei suoi rappresentanti più illustri.

"Un uomo ed un atleta lucchese, orgoglio della nostra città – hanno commentato gli assessori Barsanti e Consani – . Il suo nome nel luogo simbolo dello sport territoriale è il giusto omaggio ad una personalità che sarà sempre modello e riferimento per tutti gli sportivi e per le nuove generazioni".

Emil. Pell.