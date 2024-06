Lucchese - L’ora delle decisioni. Bulgarella: "Ecco il nuovo diesse"

Giornata lucchese quella di ieri per Andrea Bulgarella. Il presidente è rimasto in sede per tutto il pomeriggio, dove ha incontrato, tra gli altri, Massimo Morgia, con lo scopo di fare il punto sul settore giovanile che dovrà essere ricostituito su basi diverse rispetto al recente passato.

"Si è trattato di un incontro molto proficuo – ha detto Morgia – ed ho confermato al presidente che sto impostando il lavoro per un rilancio serio dell’intero movimento giovanile rossonero. Posso dire che c’è gande sintonia tra il sottoscritto ed il presidente che conosco da una vita. Siamo rimasti d’accordo che spiegheremo quello che vogliamo fare nel corso di una prossima conferenza stampa, alla quale sarà presente lo stesso Bulgarella".

E, a quanto pare, l’incontro con la stampa dovrebbe avvenire all’inizio della prossima settimana. Il presidente ha, poi, confermato che stanno andando avanti i lavori previsti sia al terreno di gioco del "Porta Elisa" che a Saltocchio, dove, sotto la tribuna coperta, dovrebbe essere ricavata una piccola palestra. "Quando la squadra rientrerà a Lucca dopo il ritiro – ha spiegato Bulgarella, all’uscita dalla sede – , sarà tutto pronto: sia il nuovo manto erboso dello stadio, che le migliorie in corso d’opera a Saltocchio".

Ma la notizia di giornata riguarda la scelta del direttore sportivo o, se volete, del consulente di mercato. "Credo che, ormai, dovreste avete capito – ha aggiunto il numero uno rossonero – che sono uno a cui piace dire le cose quando sono state fatte. Posso solo anticipare che, domani (oggi, per chi legge, ndr) mi incontrerò a Milano, sia con il mister che con un nuovo collaboratore di mia fiducia che dovrà occuparsi di tenere i collegamenti tra l’allenatore e la società, di parlare con i procuratori dei giocatori che ci interessano e con quelli che dovranno trovare una nuova sistemazione. Sarà, insomma, un mio uomo di fiducia, ovviamente un uomo di calcio. Il nome e cognome lo saprete solo dopo che avrà firmato per la Lucchese".

Dunque Bulgarella ha fatto il passo che tutti auspicavano, con lo scopo di colmare la lacuna nell’organigramma tecnico-societario della società. Se il presidente ha aspettato tutto questo tempo, è perché ha voluto essere sicuro di aver trovato una persona seria, affidabile, che conosca le dinamiche del mercato e, ovviamente, anche i giocatori. Una volta che sarà entrato ufficialmente in azione il nuovo "diesse" o collaboratore stretto del presidente, si potrà cominciare a parlare più concretamente di mercato.

Facendo un breve riepilogo delle voci che sono circolate fino ad oggi, dal Catania potrebbe arrivare l’attaccante Chiarella; mentre Federico Russo è vicino al Livorno del tandem Indiani-Bicchierai (questo vuol dire che Paolo Giovannini andrà a fare il "dg" a Pistoia?). Rizzo Pinna ha ricevuto un’ offerta importante da parte del Trapani, ma sta vagliando altre proposte. Ancora in attesa di una nuova sistemazione sia Tumbarello che Benassai.

Emiliano Pellegrini