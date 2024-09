Lucchese - Match e futuro. Ferrarese punta su Quirini

Quirini sì, Catanese no: sono queste le novità dall’infermeria rossonera a due giorni dal match contro il Rimini. E’ stato il "diesse" Claudio Ferrarese ad annunciarlo nel corso della sua partecipazione a una trasmissione sportiva su Noi Tv. "Quirini – ha spiegato Ferrarese – ha rimediano una botta a Ferrara: ha lavorato parte per un paio di giorni, ma ieri è rientrato nel gruppo e sarà a disposizione del mister. Credo, invece, che Catanese debba dare forfait a causa di un virus influenzale".

Poi Ferrarese ha in qualche modo anticipato l’intenzione della società di allungare il contratto a Quirini che scadrebbe nel 2025. "La prossima settimana – ha aggiunto il diesse – mi incontrerò con il procuratore del giocatore al quale proporremo il prolungamento, perché la Lucchese ha grande fiducia nelle qualità del difensore". Bene. E’ così che si agisce, invece di aspettare, come purtroppo è accaduto lo scorso anno, gli ultimi mesi, se non, addirittura, gli ultimi giorni come successo per i rinnovi mancati di Rizzo Pinna e Benassai che erano in scadenza (Tumbarello è stato successivamente recuperato alla causa).

Dunque contro i romagnoli di Buscè il trainer rossonero potrebbe essere obbligato a ritoccare il centrocampo, se Catanese dovesse rimanere ai box. Se il modulo sarà ancora il "3-5-2", potrebbe esserci l’inserimento di Visconti assieme a Quirini, Welbeck, Tumbarello e Antoni. Ma da tenere in considerazione anche Djibril.

In attacco ancora Saporiti e Costantino? Inizialmente crediamo di sì, con le alternative che si chiamano Fedato, Selvini e Sasanelli. Il trio difensivo dovrebbe essere formato ancora da Fazzi, Sabbione e Gasbarro a protezione del giovane portiere Palmisani che ci sembra abbia superato alla grande l’impatto con la categoria.

Intanto cresce l’attesa tra i tifosi per il ritorno a casa della squadra dopo il grande successo di Ferrara. Tifosi che sono pronti a cogliere al volo l’iniziativa della società che, per favorire il ritorno al "Porta Elisa" dei giovani, ha deciso di portare il biglietto di curva Ovest e di gradinata al prezzo di appena 3 euro per i ragazzi e le ragazze under 25. A tal proposito la società invita tutti ad acquistare per tempo i tagliandi per evitare possibili code ai botteghini la sera della partita.

Partita che si annuncia tutt’altro che semplice, a prescindere dalla attuale situazione del Rimini, ancora a digiuno di vittorie. L’allenatore Buscé dispone di un buon gruppo, con individualità importanti, rappresentate da Cernigoi, dal nuovo arrivato Parigi che ha il gravoso compito di sostituire il bomber Morra, oltre a Bellodi, Langella, Longobardi, Megelaitis. Un avversario, insomma, da rispettare.

Ma Gorgone ha già provveduto ad avvisare i suoi che, invece, hanno l’occasione per conquistare i primi tre punti al "Porta Elisa", dopo l’episodica sconfitta patita per mano del Gubbio e scalare la classifica verso l’alto.

Emiliano Pellegrini