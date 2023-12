Lucchese - MERCATO. Piace Calderoni. Assalto a Gucher

Il venticinquenne attaccante Christian Tommasini del Pescara (il cartellino è di proprietà del Pisa), che fino a due giorni sembrava essere alle porte delle Mura, oggi il Delfino vorrebbe proporlo come scambio per arrivare al centravanti Spalluto, attualmente in forza al Monopoli. Si dice, però, che Tommasini non sia entusiasta della sua eventuale nuova destinazione. La Lucchese, comunque, è ancora in corsa per ingaggiare il giocatore.

Nelle ultime ore è saltato fuori il nome del difensore Calderoni della Fermana che sarebbe nelle mire del Brindisi, ma anche della Lucchese. Nessuno mette in discussione le qualità del difensore di Latisana che ricordiamo benissimo come avversario nei due anni trascorsi nel Cesena; ma c’è da tenere presente che ha 34 anni.

Infine una voce da prendere con le pinze è quella che riguarda il centrocampista rossonero Robert Gucher, finito nel mirino della Casertana, seconda in classifica nel girone "C" alle spalle della capolista Juve Stabia dalla difesa di ferro degli ex rossoneri Bellich e Bachini.

E. P.