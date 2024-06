Lucchese: nuovo vertice Bulgarella-Gorgone. Pantera, il futuro non può più attendere

Oggi il presidente Bulgarella sarà in sede per firmare gli ultimi documenti da inviare alla Lega "Pro" per partecipare al prossimo campionato di serie "C", la cui domanda scade domani. Dopodiché il numero uno rossonero potrà concentrarsi sulla ricostruzione della squadra che rischia di non poter contare più sui vari Rizzo Pinna, Tumbarello e Benassai, ai quali vanno aggiunti Disanto, Yeboah, Cangianiello, Chiorra e Astrologo che rientreranno nelle società di appartenenza (Entella, Hellas Verona, Frosinone, Empoli e Bari) per fine prestito.

E, così, oggi, a disposizione dell’allenatore Gorgone, rimangono: Quirini, Tiritiello, Sabbione, Gucher, Visconti, Fedato, Djibril, Russo, Guadagni, De Maria e Magnaghi, più Coletta che ha rinnovato di recente e Ravasio, di rientro dal Sorrento, oltre ad alcuni giovanotti come Leone e Babacar.

Si preannuncia un "restyling" robusto, anche perché l’obiettivo è quello di rinunciare ad alcuni dei giocatori che la società vorrebbe lasciare andare via. Ed è proprio alla luce di questa oggettiva situazione che la società deve dare una risposta ad un interrogativo di fondo: chi si occuperà del mercato? Non può essere Bulgarella in prima persona, pur con tutta la buona volontà e competenza che può metterci. E’ necessario che il presidente si avvalga di un professionista del settore, uno che lo faccia di mestiere. Il fatto che, fino ad oggi, il presidente non abbia preso una decisione, vuol dire che non è convinto dei molti "addetti ai lavori" che si sono fatti avanti o che gli sono stati suggeriti. Ma, prima o poi, dovrà sciogliere il "nodo", perché il calcio ha i suoi tempi.

Oggi, come abbiamo detto, Bulgarella sarà a Lucca anche per seguire l’inizio dei lavori al terreno di gioco del "Porta Elisa" che, finalmente, sarà rifatto, ricordando che la squadra potrà rimettervi i piedi soltanto dopo Ferragosto. L’attenzione del numero uno rossonero si sposterà, poi, sullo stadio di Saltocchio, dove sono in programma lavori agli spogliatoi. E’, infine, probabile che Bulgarella abbia un contatto telefonico con l’allenatore Gorgone per definire le mosse da fare: sia in tema di rinnovi, che di ricerca di nuovi giocatori.

Infine un’ultima voce di mercato. Il Pontedera ha individuato il nome del sostituto di Canzi. Si tratta di Alessandro Agostini, cui è stato proposto un contratto annuale con opzione di rinnovo. Bandiera del Cagliari da calciatore (281 presenze tra il 2004 e il 2012), Agostini è stato, poi, collaboratore tecnico, trainer della "Primavera" e allenatore ad interim della prima squadra dei sardi. Dal gennaio del 2023 ha guidato la "Primavera" del Genoa, con cui ha conquistato la promozione nella massima serie.

Emiliano Pellegrini