Lucchese-Padova: la semifinale. Gorgone: "Partiremo allo sprint"

Appuntamento da non perdere, oggi alle 18.30, al "Porta Elisa", in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia con il Padova.

Alla vigilia del match contro i biancoscudati il trainer rossonero, alla domanda se il fatto che la qualificazione alla finale si giocherà nell’arco di 180 minuti potesse far cambiare l’atteggiamento, ha risposto: "E’ vero. Non sarà una partita “secca”, ma la affronteremo per fare risultato contro una squadra forte, seconda in classifica nel girone nordista". Poi Gorgone è passato ad esaminare la situazione della squadra. "Dovremo – ha spiegato – valutare le condizioni fisiche dei giocatori, dal momento che si è giocato appena quattro giorni fa ed anche il fatto che abbiamo molti diffidati".

Ricordiamo che, in coppa, sono sufficienti due ammonizioni per essere squalificati; quindi è in diffida più di mezza squadra: Coletta, Tiritiello, Alagna, Djibril, Yeboah, Magnaghi, Perotta e Sabbione.

Il Padova, che non crediamo abbia perso la speranza di agganciare il Mantova in vetta alla classifica, anche se il distacco è di sette lunghezze, potrebbe considerare la coppa un obiettivo secondario?

"Non credo – ha detto ancora Gorgone – . Il Padova dispone di un’ ampia “rosa” ed ora può contare anche su giocatori appena arrivati dal mercato, come Zamparo ed altri e che, probabilmente, saranno gettati nella mischia per mettere minuti nelle gambe".

A giudicare dall’organico a disposizione di Torrente, si può parlare di un Padova molto offensivo?

"Credo di sì. Il Padova è una squadra costruita per vincere. Ha una mentalità che la porta ad attaccare. Mi aspetto una partita aperta, dal momento che anche la Lucchese ha nel suo dna lo stesso aspetto. In virtù del fatto che ci sarà anche il “ritorno”, non è da escludere che, ad un certo momento, una squadra possa trovarsi a gestire la partita. Ma in partenza la mentalità dovrà essere quella di provare a vincere".

Gorgone, infine, ha parlato degli infortunati indisponibili. "Sono – ha detto – i soliti: Fedato, Perotta e De Maria, mentre Sabbione è in forse. Benassai, invece, sarà a disposizione. La partita di sabato scorso può aver portato qualche strascico negativo dal punto di vista fisico, ma anche positivo dal punto di vista mentale".

Sul modulo non si è sbilanciato, mentre a guidare l’attacco dovrebbe essere Magnaghi, con Russo e Guadagni a sostegno. Sul fronte del mercato, due le priorità: un centrocampista (ultima voce, la Lucchese avrebbe messo gli occhi sul centrocampista Scorza della Fermana, classe 2000) ed un esterno "basso". Sullo sfondo anche una punta centrale (la Carrarese ha proposto Simeri). Fazzi è stato squalificato per un turno e, dunque, salterà la trasferta di Gubbio (arbitra Peletti di Cesena). Nel Padova possibile tandem d’attacco Zamparo-Tordini, con Crisetig in cabina di regia.

Emiliano Pellegrini