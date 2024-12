Lucchese-Pineto: sfida cruciale al Porta Elisa per la zona play-out

Ultima gara del 2024 e prima del girone di ritorno. A metà strada la Lucchese è in zona play-out: ha vinto 3 partite su 19, terzo peggior attacco, quarta peggior difesa. I numeri parlano chiaro: per questo la gara di domani sera, ore 20.30, al "Porta Elisa", contro il Pineto, diventa fondamentale. Gli abruzzesi, tra l’altro, si trovano al nono posto, in fascia play-off e sono reduci dal pareggio con il Rimini.

La formazione della provincia di Teramo è alla seconda stagione in serie "C". In quella passata, a Lucca, finì 3-0 per i rossoneri che pareggiarono in trasferta 1-1. All’andata, quest’anno, è, invece, finita 0-0. I precedenti ufficiali sono tutti qua. Un successo per la Pantera e due pareggi.

Sempre domani sera, alle 20.30, va in scena anche Ascoli-Spal. Marchigiani che hanno cambiato marcia: quattro vittorie di fila per i bianconeri retrocessi dalla "B", ora proiettati tra le prime dieci; estensi, seconda peggior difesa del campionato, che occupano la diciassettesima posizione a causa dei tre punti di penalizzazione. Ancora domani sera, sempre alle 20.30, al "Mannucci", il Pontedera riceve il Legnago. Il team della città della Piaggio, superando il Perugia, si è tirato fuori dalle zone basse, sorpassando in classifica la Lucchese. Granata che detengono, curiosamente, il secondo miglior attacco del campionato, ma anche la terza peggior difesa. Contro il fanalino di coda del torneo c’è l’occasione per allungare ancora verso lidi più tranquilli.

Sabato è in programma la sola gara tra Sestri Levante e Gubbio. Liguri unici in tutta la serie "C" a non aver mai vinto in casa, eugubini scivolati ai margini della fascia spareggi salvezza. Domenica, invece, il big-match, alle 19.30, è allo stadio "Adriatico", tra Pescara e Ternana, le due prime della classe, a quota 40 (anche se gli umbri hanno due punti di penalità). Una partita che non vale il campionato, però è fondamentale. Sono le due compagini più forti e, con l’Entella, si giocheranno la promozione diretta. All’andata finì 2-1 per i biancocelesti di Baldini al "Liberati".

Sempre domenica, Campobasso-Arezzo, con i molisani che devono difendere la zona play-off e i toscani sesti, reduci da due successi consecutivi. Dalle prime dieci è uscita la rivelazione toscana, la matricola Pianese, dopo tre ko di fila e che ospiterà il Perugia. Molto interessanti anche i confronti tra Vis Pesaro, quarta e con quattro successi consecutivi all’attivo e la Torres, quinta, che sta deludendo e Rimini-Carpi, derby in chiave play-off.

Chiude il programma Milan Futuro-Entella, con i liguri, terzi, che sperano in un pari tra Pescara e Ternana.

Massimo Stefanini