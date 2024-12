Lucchese-Pineto: Testini cerca la vittoria in casa con una formazione arrembante

Più che i buoni propositi, da stasera in poi, contano solo i fatti. Anche se piace poco l’idea che ogni partita sia una specie di finale, perché può creare maggiore tensione, la classifica dice che la Lucchese deve tornare a vincere, specialmente in casa, dove, fino ad oggi, ha battuto il solo Pontedera. E deve farlo quando davanti ha un avversario alla portata, come il Pineto che, tuttavia, ha conquistato la bellezza di 24 punti nel girone di andata e vanta 3 vittorie nelle ultime 5 gare. Un avversario abbordabile, ma da affrontare con il piglio giusto e la massima attenzione, come sempre, sulle palle inattive.

Di questo ha parlato alla vigilia Emiliano Testini, per la seconda volta consecutiva in panchina, in sostituzione dello squalificato Gorgone. "Sicuramente – ha detto il trainer in seconda – è una partita che conta molto. Dovremmo essere una squadra arrembante. Valuteremo bene le condizioni dei ragazzi, prima di decidere la formazione, ma dovremo affrontare la gara nel miglior modo possibile, sulla falsariga di quanto fatto vedere, prima in casa contro l’Arezzo e, poi, a Sassari".

Anche Testini, seguendo le orme di Gorgone, nulla ha detto sulla probabile formazione: ha fatto capire che si presenterà per la terza volta consecutiva con la difesa a quattro. "La squadra – ha spiegato – ha trovato una sua identità, ma non è che giocando a tre dietro facevamo male; solo che, in questo sistema diverso, abbiamo, giocando a quattro davanti a Palmisani, un equilibro diverso. Quello che fa la differenza è, comunque, l’atteggiamento con cui i ragazzi vanno in campo, sacrificandosi per i compagni e mantenendo sempre alta l’attenzione, soprattutto in quei momenti della gara in cui saremo in difficoltà. Se abbiamo questa consapevolezza di attenzione e concentrazione, sarà un’altra Lucchese".

"Le assenze? Ci sono diversi giocatori fuori – ha osservato il tecnico – , senza dimenticare che a Sassari abbiamo giocato su un campo pesante. Speriamo che non abbia lasciato strascichi, perché c’è bisogno di giocatori al cento per cento".

Fin qui Testini che ha detto e non ha detto, per cui possiamo soltanto fare una semplice ipotesi sulla Lucchese che affronta, questa sera, alle 20.30, il Pineto dell’"ex" Bruzzaniti, miglior realizzatore della squadra, con la bellezza di 8 reti che sono tante per uno come lui che è soprattutto un esterno offensivo. Allora proviamo a scrivere gli undici: Palmisani (finito in diffida); Sabbione, Fazzi, Gasbarro, Visconti; Quirini, Tumbarello, Gucher, Antoni; Saporiti, Costantino (Sasanelli).

Infine una notizia che non piacerà, perché va a stravolgere la fisionomia della serie "C". Dopo Juventus, Atalanta e Milan, infatti, un’altra "big" di "A" si appresta a sbarcare in Lega "Pro" con il progetto della seconda squadra. E’l’Inter che, con l’avvento della proprietà Oaktree, ha ricevuto l’impulso di accelerare affinché, dal prossimo luglio, anche i nerazzurri possano presentarsi con la loro Under 23.

Emiliano Pellegrini