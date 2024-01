Lucchese-Sestri Levante 1-3, sconfitta e fischi per i rossoneri

Lucca, 14 gennaio 2024 - Arriva la seconda sconfitta per la Lucchese, che anche contro il Sestri Levante, non riesce a portare a casa i tre punti, al termine di un match molto altalenante. Prima gara casalinga del 2024 per la Lucchese di Gorgone tra le mura amiche e al Porta Elisa affronta il Sestri Levante, formazione immischiata nelle parti basse della classifica. I rossoneri arrivano a questo match, il secondo del girone d’andata dopo la pesante sconfitta esterna di domenica scorsa contro il Perugia. Pochi spettatori sugli spalti, complice la serata uggiosa e l’orario a dir poco infelice.

Partenza sprint della Lucchese con Benassai e Tiritiello, che fanno correre un brivido alla difesa ligure. Di nuovo un pericolo all’8’ per gli ospiti, questa volta Tiritiello in corsa su cross di Rizzo Pinna dalla bandierina, calcia in modo scoordinato da solo davanti alla porta, mangiandosi così una ghiotta occasione per portare in vantaggio la sua squadra. Ospiti pericolosi al 13’ con Forte, ma il suo colpo di testa fortunatamente finisce di poco alto sopra la traversa. Ma La Lucchese c’è e al 18’ segna con Yeboah, che sfrutta alla perfezione un paggio al centro dell’area di Rizzo Pinna. Prova a salire in cattedra il numero sette rossonero che al 28’ costringe il portiere ligure alla deviazione in angolo con i piedi. Il Sestri Levante però alla prima discesa, riesce a colpire. Punizione di Sandri, per Pane, che di testa non sbaglia il colpo e riporta il match sul pari.

I rossoneri al 37’ hanno di nuovo l’occasione per tornare in vantaggio. Raggio Garibaldi atterra in area di rigore Cagnianiello e il direttore di gara fischia il calcio di rigore. Dagli undici metri però Rizzo Pinna calcia male e Anacoura riesce a respingere. La Lucchese sembra accusare un po' il colpo e Gorgone nell’intervallo dovrà provare a dare una sferzata.

Il secondo tempo inizia con la Lucchese avanti e al 9’ è Yeboah, che ci prova, ma la difesa ospite devia in angolo. E’ il Sestri Levante che riesce però a ribaltare il match passando addirittura in vantaggio al 25’ con Margiotta, che fa quello che vuole nella difesa rossonera ed è bravo a girarsi e battere Chiorra. Vicinissima al terzo gol la formazione ospite con il solito Margiotta, ma questa volta la sua conclusione termina fuori di un soffio. C’è spazio anche per la terza rete del Sestri con Furno e inevitabilmente parte la contestazione della Curva Ovest con i giocatori a fine partita sotto il settore occupato dai tifosi rossoneri per un confronto.

Lucchese Sestri Levante 1-3

LUCCHESE (3-4-1-2): Chiorra; Fazzi, Tiritiello, Benassai; Quirini (20’ st Guadagni), Gucher, Cangianiello, De Maria (30’ st Russo); Rizzo Pinna; Magnaghi, Yeboah. (A disp.: Coletta, Berti, Alagna, Perotta, Sueva, Djibril, Quochi, Leone, Visconti). All. Gorgone.

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Anacoura; Podda, Pane, Oliana, Grosso; Parlandi, Raggio Garibaldi (1’ st Candiano), Sandri; Andreis (1’ st Gala), Margiotta (32’ st Omoregbe), Forte (22’ st Furno). (A disp.: Olivieri, Sias, Troiano, Schirru, Regini, Matteucci). All. Barillari.

Arbitro: Djurdjevic di Trieste.

Reti: 18’ pt Yeboah, 31’ pt Pane, 35’ st Margiotta, 42’ st Furno.

Note: angoli 15-2; ammoniti Gucher, Tiritiello e Raggio Garibaldi; al 37’ Rizzo Pinna della Lucchese si fa respingere un calcio di rigore dal portiere del Sestri Levante Anacoura; recupero 2’ pt e 4’ st; spettatori 1.788.