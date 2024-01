Lucchese - Settore giovanile. La "Primavera» si prepara per il Lecco

Ancora fermo il campionato "Primavera" della Lucchese per qualche giorno in più rispetto ai tornei maggiori. Il torneo riprenderà, infatti, sabato 13 gennaio, con la sfida esterna, la prima gara del girone di ritorno, contro il Lecco.

Che il momento che sta vivendo tutto il settore giovanile rossonero non sia dei più rosei è sotto gli occhi di tutti. Risultati che, purtroppo, non riescono ad arrivare e qualche problema logistico nella gestione dei giocatori, dovuto soprattutto al fatto che siamo all’anno zero, come più volte dichiarato dal responsabile Bruno Russo, non danno la giusta tranquillità.

Tutte le squadre del settore giovanile hanno ripreso, intanto, gli allenamenti, sia all’"Acquedotto", dove allenarsi diventa davvero difficile, che sul sintetico di Saltocchio.

La "Primavera", nella prima giornata del girone di ritorno, dovrà vedersela contro il Lecco: all’andata finì 1 a 1. Una sfida tra due formazioni che si trovano nelle parti basse della classifica, con i rossoneri penultimi a 10, mentre i lombardi si trovano davanti con un punto in più.

Il trainer Di Stefano sa benissimo che, da adesso in poi, servirà un’inversione di rotta per cercare di lasciare la zona calda della classifica, iniziando a fare punti pesanti proprio contro le dirette concorrenti per la salvezza.

