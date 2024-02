Lucchese - Settore giovanile: "Viareggio Cup». La "Primavera» passa agli ottavi

Sassuolo

1

Lucchese

1

SASSUOLO: Furgieri, Crosariol, Barani (1’ st Martey), Cardascio (18’ st Anastasini), Piccolo, Macchioni, Antonciuc (1’ st Weiss), Sow (1’ st Frangella) Danciutiu (1’ st Daldum), Petito (1’ st Cracchiolo), Negri (1’ st Gjyla). (A disp.: Viganò). All.: Pedone.

LUCCHESE: Summa, Di Maggio (1’ st Riad), Macchi (1’ st Fiorini), Giovannetti, Quochi, Morisi (24’ st Bracci), Moschella, Seck (1’ st Maurelli), Tolomeo (24’ st Panconi), D’Antona (1’ st Garzella), Leone. (A disp.: Ennached, Centorbi, Onu, Azzous). All.: Di Stefano.

Arbitro: Sandri della Spezia.

Reti: 24’ pt (aut.) Giovannetti, 45’ st Leone.

LERICI - La Lucchese pareggia contro il Sassuolo, detentore della scorsa edizione della "Viareggio Cup" ed accede come migliore terza classificata agli ottavi di finale. Il vantaggio degli emiliani arriva al 24’, su una sfortunata deviazione di Giovannetti, su tiro di Cardascio. I rossoneri non ci stanno e, allo scadere, pareggiano i conti con Leone, bravo a destreggiarsi in area di rigore ospite e a mettere la palla alle spalle di Furgieri.

La Lucchese prova a raddoppiare, ma non ci riesce ed arriva, così, questo terzo pareggio che consente, comunque, ai ragazzi di Di Stefano, di staccare il biglietto per gli ottavi.

Alessia Lombardi