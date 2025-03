Lucchese-Ternana 4-1, uragano rossonero

Lucca, 30 marzo 2025 – La Lucchese strapazza la Ternana, rifilando quattro gol alla seconda forza del campionato. Magnaghi autore di una doppietta trascina la squadra assieme a Visconti e Badje.

Partenza aggressiva della Lucchese che al 2’ passa in vantaggio. Prima Selvini centra il palo, l’azione continua con Fedato che mette al centro dove Magnaghi di controbalzo si gira e batte Vannucchi. La Ternana accusa il colpo e non reagisce, anzi sono i rossoneri che spingono sulla destra, con un grande Selvini, che è un’autentica spina nel fianco della difesa umbra. Al 12’ arriva il raddoppio. Selvini, serve Magnaghi, che chiude il triangolo con il numero dieci rossonero, che vede arrivare Visconti in corsa, che trafigge ancora una volta Vannucchi.

La Ternana prova a farsi vedere pericolosa dalle parti di Melgrati al 20’ con un tiro da fuori di Tito sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la palla termina alta sopra la traversa. La formazione umbra fatica a superare la metà campo rossonera e gli uomini di Gorgone ne approfittano mettendo con Magnaghi, che al 27’ realizza un eurogol, mettendo la palla nel sette della porta difesa da Vannucchi.

I rossoverdi al 37’ accorciano le distanze. Fallo al limite dell’area di rigore di Welbeck su Curcio, di battere si incarica Cicirelli, che mettere direttamente la palla alle spalle di Melgrati. Gli uomini di Abate provano subito ad approfittarne poco dopo con Corradini, ma Melgrati respinge con i piedi.

Il primo tempo si chiude con la Lucchese meritatamente in vantaggio e con una Ternana non pervenuta fino al gol che ha accorciato le distanze. Nella ripresa Abate prova a scollare i suoi con un triplice cambio, inserendo anche l’ex Fazzi. E proprio gli ospiti ci provano con Curcio al 2’, ma Melgrati para senza problemi. I rossoneri rispondono senza problemi al 5’ con il solito Magnaghi, ma la sua conclusione sul primo palo questa volta viene parata da Vannucchi.

Vicina alla quarta rete la Lucchese al 20’ con Selvini, ma Vannucchi in quale modo respinge. Poker che arriva al 28’ Ballarini, vede arrivare da dietro Badje, lo serve il numero venti rossonero, che si invola da solo, scarta il portiere e defilato sulla destra, con un rasoterra fulmineo chiude definitivamente i conti. Non arriva il gol di Selvini, ma va bene così la Lucchese si gode questo meritato successo, in attesa che arrivino risposte certe da parte della nuova proprietà societaria, che non era nemmeno in tribuna ad assistere al match, ma che in settimana dovrebbe palesarsi a Lucca. E a fine partita a festeggiare tutti insieme sotto la Curva Ovest.

Lucchese-Ternana 4–1

LUCCHESE (3-4-3): Melgrati; Gucher, Benedetti, Rizzo; Visconti, Ballarini, Welbeck (46’ st Gasbarro), Antoni; Selvini (46’ st Gheza), Magnaghi (14’ st Badje), Fedato (40’ st Salomaa). (A disp.: Coletta, Allegrucci, Da Silva, Cartano; Plutnik, Moschella). All.: Gorgone.

TERNANA (3-4-1-2): Vannucchi; Maestrelli, Capuano (14’ st Vallocchia), Tito (1’ st Martella); Casasola, Corradini (1’ st Ferrante), De Boer, Donati (1’ st Fazzi); Cicerelli; Curcio (21’ st Romeo), Cianci. (A disp.: Vitali, Millico, Aloi, Aaron, Donnarumma). All.: Abate.

Arbitro: Tona di Cuneo.

Reti: 2’ pt e 27’ st Magnaghi, 12’ Visconti, 37’ pt Cicirelli, 28’ st Badje.

Note: angoli 3-9; ammoniti Fedato, Gorgone, Melgrati, Badje, Welbeck, Cicirelli, Vallocchia e Romeo; recupero 2’ pt e 3’ st; tipica giornata primaverile, terreno in buone condizioni. In tribuna ad assistere al match l’ex portiere della Nazionale Giovanni Galli e l’ex difensore della Lucchese Marcello Montanari.