Lucchese: Ultimatum sui Pagamenti, Conferenza Stampa di Mancini alle 11

Oggi o mai più. Come recita un vecchio adagio, il "gioco" è bello quando dura poco. Bene. Il "gioco" del continuo rinvio dei pagamenti è arrivato ad un punto di non ritorno. O oggi arrivano i soldi sui conti correnti dei giocatori, come ha promesso e ripromesso Benedetto Mancini – che, per la cronaca, fino a ieri mattina, in Camera di commercio, non figurava ancora come proprietario della Lucchese – oppure vuol dire che i bonifici non sono stati fatti per motivi che lasciamo a ciascuno di voi di capirne la ragione, con conseguenze facilmente intuibili: vicenda societaria al capolinea.

In sostanza si tratta di aspettare un giorno e vedere se chi ha sbandierato ai quattro venti di aver pagato tutto, ma proprio tutto, lo ha fatto oppure no e capiremo meglio quale piega prenderà la vicenda della società.

Intanto quella sportiva è, ormai, giunta alle ultime battute, con i rossoneri che, sulla carta, hanno ancora la possibilità di sfruttare la "forbice" per conquistare la salvezza sul campo, senza passare attraverso i play-out (ovviamente nell’ipotesi, intanto, di battere la Vis Pesaro allenata da Stellone, ormai sicura di disputare i play-off, ma a caccia del miglior piazzamento).

Dunque per questa mattina, alle 11, al "Porta Elisa", è stata annunciata la conferenza stampa di presentazione di Benedetto Mancini che ha fatto filtrare, attraverso i social, che sarà in compagnia di un personaggio conosciuto nel mondo del calcio che entrerà a far parte del suo staff. A dire il vero l’imprenditore romano ha detto al "diesse" Ferrarese, che lo aveva chiamato martedì al telefono per sapere a che punto era la situazione dei bonifici, che i soldi sarebbero arrivati sui conti correnti dei tesserati mentre lui era in conferenza stampa. Domanda: ma come fa Mancini a sapere con esattezza a che ora… entrano i bonifici? Chi conosce la materia sa che l’ora dell’accredito sui conti correnti dipende dall’ora con cui i bonifici sono partiti. Ma tanté!

Qualcuno che conosce la materia si è anche domandato come si muoverà la Lega di fronte al fatto che gli eventuali pagamenti partirebbero da un conto parallelo a quello "dedicato", aperto, così è stato detto dallo stesso Mancini, presso un istituto bancario della capitale, dal momento che il conto ufficiale della Lucchese nei confronti della Lega è da tempo bloccato.

Ci sono, insomma, troppi punti interrogativi ai quali solo Mancini potrà dare una risposta. L’appuntamento è per le 11 oggi allo stadio. Salvo nuovo rinvio.

Emiliano Pellegrini