Lucchese - Verso il posticipo: la riprova. La Pantera ora è a caccia della continuità

Continuità. E’ questa la parola d’ordine in casa rossonera, alla ripresa della preparazione, in vista del posticipo di lunedì sera al "Porta Elisa", contro il Rimini. Anche se la formazione affidata quest’anno a Buscè – che non ha più in attacco il bomber Morra, passato al Vicenza – ha avuto una falsa partenza (un solo punto), ha pur sempre giocatori di categoria come Cernigoi, Bellodi, Colombi, Longobardi, Langella, con il centravanti Parigi (che era stato messo nel mirino anche dalla Lucchese) al centro della prima linea. Un avversario da prendere con le molle, a maggior ragione, data la sua attuale posizione di classifica, sicuramente inferiore alle aspettative.

Ma Gorgone è allenatore che conosce perfettamente queste situazioni per chiedere ai suoi di tenere alta la concentrazione e di dare continuità alla brillante e convincente prestazione di Ferrara. Perché è con questo atteggiamento mentale, prima ancora che tecnico, che si può creare, nel medio-lungo periodo, un percorso virtuoso, proiettato verso il raggiungimento di una posizione di classifica di un certo interesse nel contesto di un girone che, al momento, sembra essere più livellato che mai, rispetto al recente passato.

Ci sono, è vero, almeno tre squadre che, per investimenti fatti, hanno organici superiori a tutte le altre. E ci riferiamo all’Entella, al Pescara e alla Torres – con i sardi che devono recuperare il match contro il Milan Futuro per raggiungere, eventualmente, i liguri in vetta alla classifica a punteggio pieno– ; ma, subito dietro, c’è il solito gruppetto composto da altre cinque-sei squadre di pari valore che lotteranno per conquistare un posto nei futuri play-off. Ecco, la Lucchese ha tutte le carte in regola per farvi parte. L’importante è che i rossoneri mettano sempre in campo umiltà, la giusta "fame", lo spirito di gruppo e che giochino da squadra come hanno fatto a Ferrara, cercando di onorare al meglio la maglia.

Novità, alla ripresa della preparazione, in vista dell’incontro con il Rimini. Si è rivisto in campo anche Gucher che, tra una quindicina di giorni, dovrebbe essere pronto per rientrare a pieno titolo nel gruppo. Per il momento continua a svolgere un lavoro differenziato. Assente giustificato Catanese, alle prese con qualche linea di febbre, mentre Quirini ha accusato i postumi di una botta rimediata a Ferrara. Entrambi, però, saranno sicuramente a disposizione per lunedì sera, come lo stesso Sasanelli che ha scontato il terzo dei tre turni di squalifica che si è portato dietro dallo scorso campionato e che può rappresentare un’ ulteriore alternativa in attacco, fermo restando Costantino come punto di riferimento.

Dopo le decisioni del giudice sportivo, Antoni e Quirini hanno rimediato la seconda ammonizione.

Emiliano Pellegrini