Lucchese-Vis Pesaro: Sfida tra Precedenti e Incertezze sul Campo

Puccini contro Rossini. A livello musicale Lucchese-Vis Pesaro è una bella lotta. Lo sarà anche sul campo? Bisognerà capre se questa partita si giocherà o meno, visto quanto si sta verificando intorno alla Pantera. Già a rischio è stato il derby di Pontedera.

Con la speranza che si giochi, bisogna sottolineare che, nella storia delle sfide a Lucca tra i due club, ci sono 7 precedenti dal secondo Dopoguerra in poi, tralasciando, quindi, gli incontri pionieristici. Il bilancio è il seguente: 4 vittorie rossonere (le prime tre, dal 1959 al 1969 e l’ultima nella stagione 2022-2023); 2 i blitz marchigiani (entrambi assai recenti, rispettivamente nel 2021-2022 e nel campionato scorso ed entrambi con lo stesso punteggio, 2-1) ed un solo pareggio. Molto datato. E’ il risultato che manca da più tempo. Ci riferiamo allo 0-0, al "Porta Elisa", del 22 novembre 1987. L’ottava gara si gioca domenica alle 15.

La Vis è quinta, a quota 56, ma ha all’attivo una sola vittoria nelle ultime cinque. Quarta miglior difesa per i biancorossi, contro la terza peggior retroguardia, quella di Gorgone. Il turno numero 36 parte domani con il fattore "P": Pianese-Pineto, le due formazioni sorpresa, rivelazioni del torneo. Curiosamente i toscani hanno segnato 42 gol, subendone 43; gli abruzzesi, asimmetricamente, hanno 43 gol all’attivo e 42 al passivo. Stesse cifre, ma rovesciate.

Si gioca sabato anche Perugia-Sestri Levante (in palio play-off per il Grifone e salvezza per i liguri) e Spal-Pontedera (con gli estensi che pensano ai play-out e i valderini che si trovano ad un punto dal decimo posto).

Domenica, alle 12.30, Milan Futuro-Ternana, con gli umbri ormai in caduta libera e i meneghini che cercano il miglior piazzamento negli spareggi. L’Entella può festeggiare il ritorno in serie "B" battendo l’Arezzo, settimo. Se la Ternana non vince, per la compagine di Chiavari è cadetteria, anche se pareggia o perde.

Completano il quadro: Pescara-Gubbio, Rimini (fresco vincitore della Coppa Italia di serie "C") che affronta il Campobasso e il Carpi che riceve l’ultima in classifica, il Legnago.

Massimo Stefanini