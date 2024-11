Luco-Rufina, derby show. In palio più dei tre punti

Anticipi di spessore oggi con in primo piano il derby in programma alle 14,30, fra il Luco e l’Audax Rufina, gara relativa alla 10ª giornata del girone C. Dunque, fari puntati allo stadio "Bini" di Grezzano su questa sfida storica di campanile che ha sempre scaturito emozioni e spettacolo con risultati interessanti che un derby di solito regala a differenzia dalle partite tradizionali. Dopo l’ottimo pareggio conquistato a Pienza, il Luco allenato da Francesco Lucchesi è pronto per un’altra sfida utile per cercare di tornare alla vittoria in casa che manca dalla 4ª giornata (29 settembre). I tre punti sarebbero importanti per consentire alla squadra del presidente Franco Carnevali di affrontare le due successive gare non facili contro il Subbiano e Sansovino. Il tecnico Lucchesi che lamenta qualche assenza, Marucelli e Parri con Buzzigoli in forse, punta le sue chance sul portiere Rizzo e in attacco su Giani, Cavicchi e sull’esperto bomber Guidotti (nella foto).

Dall’altra sponda c’è una Rufina incerottata per le assenze dei difensori Giannelli e Marconi, più il centrocampista Maccari che lamenta un problema al ginocchio. E’ probabile che l’allenatore Luca Tognozzi che torna in panchina dopo il turno di squalifica, riconfermi fiducia alla formazione schierata contro la Settignanese con il trio d’attacco formato da Minischetti, Di Vico e Bachi, con Sordi in alternativa. Rufina pronta a dare battaglia con ancora tanta rabbia per quel gol subito in extremis domenica contro la Settignanese che gli ha tolto di mano i tre punti sicuri. Infine, il derby sarà diretto da Subhan di Pontedera, coadiuvato da Evangelisti di Arezzo e da Costantini di Livorno.

Gli altri anticipi: Pietrasanta-Urbino Taccola (girone A) arbitro Carnevali di Prato; Castelfiorentino-S. Miniato Basso Calcio (girone B) arbitro Schinco di Arezzo.

Giovanni Puleri