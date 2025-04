Luigi Bugiardini: Nuovo allenatore della Civitanovese punta su grinta e attacco

"La salvezza è possibile, ma per raggiungerla non possiamo trotterellare". Luigi Bugiardini mostra idee chiare al suo primo giorno da allenatore della Civitanovese. Il tecnico di Porto Sant’Elpidio, chiamato in causa in seguito alle dimissioni di Stefano Senigagliesi, pretende dai suoi nuovi giocatori "un atteggiamento aggressivo. Mai più – dice – partite difensive. Nei primi movimenti di oggi (ieri per chi legge, ndr), ho visto un giro palla lento. La porta è dall’altra parte".

Quando l’ex capitano rossoblù nella stagione 2001-2002 si presenta in sala stampa, il clima è disteso. Ma al Polisportivo il pomeriggio si è aperto con la visita di una delegazione di ultras. I supporters si rifanno vivi dopo la contestazione di domenica scorsa, ma senza creare tensioni. Chiedono solo il massimo impegno ai ragazzi, dando fiducia al nuovo allenatore, ma non nei confronti del patron Profili. "Sono molto contento – dichiara Bugiardini –. I tifosi mi hanno dato fiducia. Era stato paventato che sarebbero venuti con altri intenti, invece hanno dimostrato grande maturità e attaccamento. Li ringrazio".

Al nuovo tecnico è stato richiesto di trasmettere ai calciatori quella grinta che era capace di mettere in campo quando vestiva la casacca rossoblù. "Vorrei instillare nella testa dei ragazzi – dice infatti Bugiardini – l’idea che hanno le qualità per avere un atteggiamento più offensivo del solito, che è quello che voglio vedere. Non possiamo andare a Sora a prendere il punto".

Cos’altro c’è da correggere? "Meno distrazioni. Però, sono soddisfatto di questo primo allenamento: ho visto una squadra che sa quello che vuole. Lo schema? Di solito adotto il 4-3-3, ma domenica si potrebbe fare il 4-4-2". Da calciatore, Bugiardini ha calcato i campi del professionismo, arrivando in serie A, tuttavia da tecnico si tratta di un debutto in serie D. "Per me – ammette – è una super occasione, ma certe cose valgono in serie A come in terza categoria. Sono venuto qui senza chiedere nulla, con una stretta di mano. Vorrei solo giocarmi la riconferma".

Al fianco del nuovo allenatore, il ds Claudio Cicchi che ha tenuto a ringraziare Senigagliesi per il lavoro svolto, definendolo "uomo degno della massima serietà". Poi Cicchi ha preso le difese del patron Mauro Profili: "oggi – ha rivelato il direttore sportivo – ho avuto una bella soddisfazione. Sono venuti qui gli ultras, hanno dimostrato grande attaccamento, con un atteggiamento serio e rispettoso. Io ho detto loro che il presidente non merita di essere trattato male, perché vive per questa società. Tutti noi gli vogliamo bene, in particolare io. Mi auguro che da domenica in poi i tifosi inneggino anche ad una figura come la sua".