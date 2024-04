L’ultima gara al "della Vittoria». Il Tolentino vuole battere il Montegranaro per chiudere bene la stagione

Il Tolentino chiude la stagione casalinga ospitando il Montegranaro (ore 16.30). È il penultimo match del campionato di Eccellenza: i cremisi hanno già la matematica salvezza in tasca, ma vogliono vincere per congedarsi dai tifosi con un successo; la formazione ospite, invece, è ancora in corsa per un posto al sole, anche se il ritardo di 5 punti dalla griglia dei play off le impongono la conquista del bottino pieno al "Della Vittoria" per continuare a sperare (fermo restando che il Chiesanuova dovrà farle il "favore" di battere l’Urbino). Si preannuncia, dunque, una bella sfida. Mister Possanzini ritrova Borrelli, dopo un turno di squalifica: giocatore importante nell’economia della squadra. Perde però Nasic, sempre per decisione del giudice sportivo. Poi domenica prossima gara di chiusura sul campo del Montegiorgio. Intanto è terminato il campionato Juniores e il Tolentino lo ha chiuso con onore arrivando secondo alle spalle della Sangiustese e mettendo in vetrina giovani molto interessanti che potranno essere inseriti in prima squadra già nella prossima stagione. Insomma, si guarda con fiducia al futuro. E tra i primi eventi in calendario, una volta terminato il torneo d’Eccellenza, ci sarà il quadrangolare a scopo benefico "Con Biagio uniti per ricordare e donare", manifestazione dedicata a Biagio Micari, prematuramente scomparso, il quale, oltre a possedere doti umane, preparazione e professionalità, era stato diesse di Juventus Club, Giovani Tolentino, Caldarola ed Elfa Tolentino. In queste ore è giunto il patrocinio del Comune per l’evento.

m. g.